Не зустрічайте Новий рік в цих кольорах: Андре Тан назвав найгірші відтінки
- Андре Тан радить уникати пастельних, синіх, блакитних, білих, сірих та неонових кольорів на Новий рік 2026, оскільки вони можуть створити відчуття млявості та приглушити енергію Вогняного Коня.
- Дизайнер вважає, що ці кольори можуть викликати емоційну нудьгу, перевтому та відволікати від важливих справ.
Наближається Новий рік, тому важливо зосередитися на правильному виборі вбрання. Щоб залучити в перший день 2026 року прихильність Вогняного Коня, дизайнер Андре Тан радить уникати кількох кольорів суконь.
Є певні відтінки, які точно не сприятимуть тому, щоб рік був енергійним та успішним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дизайнера. Андре Тан виділив кольори, в яких не рекомендує зустрічати Новий рік.
Читайте також Головний тренд сукні на Новий рік 2026: вона підкорює всі святкові сезони
Яких кольорів уникати на Новий рік?
Пастельні відтінки
Ці пастельні відтінки здатні створити відчуття млявості та пасивності. Вони не додають енергії, яка потрібна для активного та успішного року.
Кольори, у яких не варто зустрічати Новий рік / Фото з інстаграму Андре Тана
Синій і блакитний
Дизайнер каже, що ці кольори можуть приглушити вогонь Коня й поставити рік на паузу.
Кольори, у яких не варто зустрічати Новий рік / Фото з інстаграму Андре Тана
Білий і сірий
Ці кольори створюють відчуття холоду та пустоти. Сірий та білий не дають енергії та можуть викликати емоційну нудьгу.
Кольори, у яких не варто зустрічати Новий рік / Фото з інстаграму Андре Тана
Неонові кольори
За словами дизайнера, неонові відтінки здатні спричиняти перевтому та відволікати від важливих справ. Саме тому ці відтінки варто уникати.
Кольори, у яких не варто зустрічати Новий рік / Фото з інстаграму Андре Тана
Астрологи рекомендують обирати певні кольори для зустрічі Нового року, оскільки вони можуть приносити успіх і щастя, пише Vogue. До рекомендованих кольорів входять червоний, оливковий, металік, ніжно-рожевий, бордовий і синій, кожен з яких має свою символіку і вплив.
Які ще поради треба знати?
Кінський хвіст є найкращою зачіскою на 2026 рік, оскільки він підходить до будь-якого вбрання і додає образу елегантності.
На Новий рік 2026 не варто одягати старий, зношений або брудний одяг, щоб уникнути бідності та застою.
Часті питання
Які кольори дизайнер Андре Тан рекомендує уникати на Новий рік?
Андре Тан рекомендує уникати пастельних відтінків, синього і блакитного, білого і сірого, а також неонових кольорів на Новий рік.
Чому пастельні відтінки не підходять для зустрічі Нового року?
Пастельні відтінки здатні створити відчуття млявості та пасивності — вони не додають енергії, яка потрібна для активного та успішного року.
Які негативні ефекти можуть викликати синій і блакитний кольори?
Синій і блакитний кольори можуть приглушити вогонь Коня й поставити рік на паузу.