Взуття, яке найкраще пасує до широких джинсів: зверніть на них увагу

Широкі джинси стали номером один для багатьох дівчат, а це означає, що нам без них не обійтися у зимову пору. Влітку джинси легко поєднати з кросівками, а от холодна пора потребує продуманого підходу. Щоб створити комфортний образ, пропонуємо звернути увагу на 3 найкращі пари взуття.

Джинси широкого крою залишаються універсальними навіть взимку, бо є практичними й добре підходять для створення повсякденних образів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Зимове взуття повинно бути таким, щоб підтримувати баланс між верхньою та нижньою частиною.

Читайте також Чим замінити джинси на зиму: 3 пари штанів, які варто купити у грудні

Якщо підібрати вдале взуття, то широкі джинси здатні стати практичним елементом гардероба навіть у найхолодніші дні.

Як взуття підібрати до широких джинсів?

Чоботи на високих підборах

Таке взуття ідеально підійде для ошатних вечорів. Каблук візуально видовжує фігуру й пом’якшує відчуття ширини, яке створюють джинси. Висока халява дозволяє штанинам красиво лягати поверх, формуючи акуратний та зібраний силует.

Поєднати взуття на підборах варто для ділових зустрічей, вечірніх виходів та інших офіційних подій. Краще обирати чоботи з гладкої шкіри чи замші. Поєднувати їх можна з довгими пальтами, жакетами та кардиганами.



Стильні поєднання джинсів та взуття / Фото Zara

Кросівки на товстій підошві

Масивні кросівки з високою підошвою – це найкращий вибір для міського життя. Завдяки додатковій висоті вони допомагають врівноважити широкі штанини.

Кросівки не перевантажать образ й не додадуть зайвого об’єму, тому силует залишиться гармонійним. А ще перевагою кросівок є те, що вони зручні для тривалих прогулянок. Поєднуйте обра з пуховиками чи дублянками.



Стильні поєднання джинсів та взуття / Фото Zara

Угги

Тепле взуття є незамінним у морозні дні. Вони забезпечують тепло, комфорт й добре поєднуються з джинсами широкого крою. Висока підошва захищає джинси від вологи й бруду, зберігаючи джинси чистими та сухими. Угги та джинси гарно поєднуються з шубами, пальтами чи пуховиками.



Стильні поєднання джинсів та взуття / Фото Zara

Правильно підібране взуття з широкими джинсами виглядає доречно, стильно й комфортно.

У 2026 році оксамитові штани з 90-х років повертаються в моду, замінюючи джинси, завдяки своїй універсальності та різноманітності фасонів, пише Elle. Їх можна поєднувати з різними стилями одягу, включаючи трикотажні топи і об’ємні светри, а також аксесуарами, такими як золоті прикраси та сатинові клатчі.

На які ще матеріали звернути увагу?