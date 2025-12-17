Взуття, яке найкраще пасує до широких джинсів: зверніть на них увагу
- До широких джинсів взимку найкраще пасують чоботи на високих підборах, масивні кросівки на товстій підошві та угги.
- Чоботи додають елегантності, кросівки зручні для міських прогулянок, а угги забезпечують тепло та комфорт у морозні дні.
Широкі джинси стали номером один для багатьох дівчат, а це означає, що нам без них не обійтися у зимову пору. Влітку джинси легко поєднати з кросівками, а от холодна пора потребує продуманого підходу. Щоб створити комфортний образ, пропонуємо звернути увагу на 3 найкращі пари взуття.
Джинси широкого крою залишаються універсальними навіть взимку, бо є практичними й добре підходять для створення повсякденних образів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Зимове взуття повинно бути таким, щоб підтримувати баланс між верхньою та нижньою частиною.
Читайте також Чим замінити джинси на зиму: 3 пари штанів, які варто купити у грудні
Якщо підібрати вдале взуття, то широкі джинси здатні стати практичним елементом гардероба навіть у найхолодніші дні.
Як взуття підібрати до широких джинсів?
Чоботи на високих підборах
Таке взуття ідеально підійде для ошатних вечорів. Каблук візуально видовжує фігуру й пом’якшує відчуття ширини, яке створюють джинси. Висока халява дозволяє штанинам красиво лягати поверх, формуючи акуратний та зібраний силует.
Поєднати взуття на підборах варто для ділових зустрічей, вечірніх виходів та інших офіційних подій. Краще обирати чоботи з гладкої шкіри чи замші. Поєднувати їх можна з довгими пальтами, жакетами та кардиганами.
Стильні поєднання джинсів та взуття / Фото Zara
Кросівки на товстій підошві
Масивні кросівки з високою підошвою – це найкращий вибір для міського життя. Завдяки додатковій висоті вони допомагають врівноважити широкі штанини.
Кросівки не перевантажать образ й не додадуть зайвого об’єму, тому силует залишиться гармонійним. А ще перевагою кросівок є те, що вони зручні для тривалих прогулянок. Поєднуйте обра з пуховиками чи дублянками.
Стильні поєднання джинсів та взуття / Фото Zara
Угги
Тепле взуття є незамінним у морозні дні. Вони забезпечують тепло, комфорт й добре поєднуються з джинсами широкого крою. Висока підошва захищає джинси від вологи й бруду, зберігаючи джинси чистими та сухими. Угги та джинси гарно поєднуються з шубами, пальтами чи пуховиками.
Стильні поєднання джинсів та взуття / Фото Zara
Правильно підібране взуття з широкими джинсами виглядає доречно, стильно й комфортно.
У 2026 році оксамитові штани з 90-х років повертаються в моду, замінюючи джинси, завдяки своїй універсальності та різноманітності фасонів, пише Elle. Їх можна поєднувати з різними стилями одягу, включаючи трикотажні топи і об’ємні светри, а також аксесуарами, такими як золоті прикраси та сатинові клатчі.
На які ще матеріали звернути увагу?
Астрологи рекомендують обирати певні кольори для зустрічі Нового року, оскільки вони можуть приносити успіх і щастя.
Британські експерти радять цієї зими мати в гардеробі капелюх-таблетку, светр з V-подібним вирізом, штани палаццо, угги та колготки з принтом.
Часті питання
Чому джинси широкого крою залишаються популярними навіть взимку?
Джинси широкого крою є універсальними та практичними, добре підходять для створення повсякденних образів, і їх можна носити з різним зимовим взуттям для підтримки балансу між верхньою та нижньою частинами одягу.
Яке взуття рекомендується носити з джинсами широкого крою для ошатних вечорів?
Рекомендується носити чоботи на високих підборах, які візуально видовжують фігуру, пом'якшують відчуття ширини джинсів і формують акуратний силует. Таке взуття підходить для ділових зустрічей, вечірніх виходів та офіційних подій.
Які переваги мають угги як взуття для широких джинсів у зимові дні?
Угги забезпечують тепло і комфорт у морозні дні, добре поєднуються з джинсами широкого крою, а їх висока підошва захищає від вологи й бруду, зберігаючи джинси чистими та сухими.