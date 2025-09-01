Тиждень моди в Копенгагені став свідком повернення яскравого тренду, який раніше підкорив соціальні мережі та подіуми. Мовиться про кобальтовий синій, також відомий як International Klein Blue.

На цьогорічному тижні моди колір помітно проявився: від офісних спідниць і спортивних курток до великих сумок і плісированих штанів. Також широко представлений у взутті, аксесуарах, макіяжі та манікюрі, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Який відтінок буде у тренді восени-2025?

Кобальтовий синій – колір, який вперше привернув увагу у 2016 році завдяки культовій сукні Phoebe Philo для Celine, знову повертається у світ моди. Сукня мала строгий силует і яскравий відтінок, швидко ставши символом естетики Tumblr і набула культового статусу.

Після періоду спаду популярності кобальтовий синій знову стає трендовим кольором цієї осені.



Кобальтовий синій знову у тренді / Фото Pinterest

Як "звучить" кобальтовий відтінок? Кобальт – яскравий темно-синій відтінок з легким фіолетовим підтоном. Названий на честь металу кобальту, який історично використовувався для створення синіх пігментів, цей яскравий колір все частіше асоціюється з силою, стабільністю та спокоєм.



Експерти з дизайну відзначають, що смілива присутність кобальту здатна підсилити яскравість різноманітних творінь, від модних ансамблів та ювелірних виробів до інтер'єрного декору.

Але цього разу колір став втіленням нового "звучання" в сучасній моді. Якщо у 2010-х роках він асоціювався з мінімалізмом і ностальгією, то зараз уособлює впевненість і яскраву індивідуальність.



Кобальтовий синій стане головним відтінком осені-2025 / Фото Pinterest

Цей універсальний відтінок може бездоганно поєднуватися з нейтральними речами або входити до тотал-луків, створюючи відчуття сили та сучасності в стилі.

Які принти у моді восени 2025-го?

Цього осіннього сезону модний ландшафт відходить від панівних тенденцій мінімалізму та монохромного дизайну. Цей перехід знаменує собою відродження різноманітних стилів і яскравих кольорів, підкреслюючи новий акцент на сміливому самовираженні в одязі.

Модні експерти очікують повернення виразних принтів, зокрема таких фаворитів, як клітинка, горошок і мотив зебри.