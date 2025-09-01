Он "взорвал" мир моды еще в 2016 году: некогда культовый оттенок снова станет хитом
- Кобальтовый синий цвет возвращается в моду.
- Этот оттенок ассоциируется с силой, стабильностью и спокойствием, и становится символом уверенности и яркой индивидуальности в современной моде.
Неделя моды в Копенгагене стала свидетелем возвращения яркого тренда, который ранее покорил социальные сети и подиумы. Речь идет о кобальтовом синем, также известном как International Klein Blue.
На нынешней неделе моды цвет заметно проявился: от офисных юбок и спортивных курток до крупных сумок и плиссированных брюк. Также широко представлен в обуви, аксессуарах, макияже и маникюре, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Читайте также Must-have в каждом гардеробе: так выглядит самая модная юбка на осень-2025
Какой оттенок будет в тренде осенью-2025?
Кобальтовый синий – цвет, который впервые привлек внимание в 2016 году благодаря культовому платью Phoebe Philo для Celine, снова возвращается в мир моды. Платье имело строгий силуэт и яркий оттенок, быстро став символом эстетики Tumblr и приобрело культовый статус.
После периода спада популярности кобальтовый синий снова становится трендовым цветом этой осенью.
Кобальтовый синий снова в тренде / Фото Pinterest
Как "звучит" кобальтовый оттенок?
Кобальт – яркий темно-синий оттенок с легким фиолетовым подтоном. Названный в честь металла кобальта, который исторически использовался для создания синих пигментов, этот яркий цвет все чаще ассоциируется с силой, стабильностью и спокойствием.
Эксперты по дизайну отмечают, что смелое присутствие кобальта способно усилить яркость разнообразных творений, от модных ансамблей и ювелирных изделий до интерьерного декора.
Но на этот раз цвет стал воплощением нового "звучания" в современной моде. Если в 2010-х годах он ассоциировался с минимализмом и ностальгией, то сейчас олицетворяет уверенность и яркую индивидуальность.
Кобальтовый синий станет главным оттенком осени-2025 / Фото Pinterest
Этот универсальный оттенок может безупречно сочетаться с нейтральными вещами или входить в тотал-луки, создавая ощущение силы и современности в стиле.
Какие принты в моде осенью 2025-го?
В этом осеннем сезоне модный ландшафт отходит от господствующих тенденций минимализма и монохромного дизайна. Этот переход знаменует собой возрождение разнообразных стилей и ярких цветов, подчеркивая новый акцент на смелом самовыражении в одежде.
Модные эксперты ожидают возвращения выразительных принтов, в частности таких фаворитов, как клетка, горошек и мотив зебры.
Частые вопросы
Какой цвет стал главным трендом осени-2025?
Кобальтовый синий стал главным трендом на нынешней неделе моды – он был представлен в различных элементах одежды, обуви, аксессуарах, макияже и маникюре.
Как выглядит кобальтовый синий?
Кобальтовый синий – это яркий темно-синий оттенок с легким фиолетовым подтоном, который ассоциируется с силой, стабильностью и спокойствием.
Какие принты будут в моде осенью 2025 года?
Осенью 2025-го года модные эксперты ожидают возвращения выразительных принтов, таких как клетка, горошек и мотив зебры, подчеркивающих акцент на смелом самовыражении.