Цей культовий крем продається у світі кожних 3 секунди: чим він особливий
- Крем для рук L’Occitane з маслом ши продається кожні 3 секунди у світі завдяки популярності в TikTok.
- Крем складається з 96% натуральних компонентів, включаючи 20% масла ши, яке зволожує та відновлює шкіру.
Крем для рук відомого бренду L’Occitane з маслом ши є найвіруснішим фаворитом серед всіх дівчат у тіктоці. Його рекомендують придбати тим хто має сухі руки, оскільки результат буде помітним вже після першого використання.
Бренд випустив свій культовий продукт ще у 2006 році, а через 20 років він став справжнім легендарним засобом, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
Читайте також Трендовий манікюр, який буде актуальним у 2026 році: розкішна добірка
У чому особливість крему L’Occitane?
Спочатку крем підкорив увесь косметичний ринок Франції, а згодом став улюбленим у всьому світі. Тепер крем переживає ще один новий пік популярності завдяки тіктоку.
У соціальній мережі дівчата обговорюють крем останні кілька сезонів. Виявляється, у світі кожних 3 секунди купують одну упаковку цього крему.
Шкіра рук щодня зазначає контакту з водою, миючими засобами, антисептиками й холодним повітрям, який руйнує її захисний бар’єр. А ще шкіра рук є тоншою за шкіру обличчя, тому потребує інтенсивнішого догляду.
Особливість крему полягає в складі, де 96% мають натуральне походження. Основним є масло ши, яке становить 20% складу. Воно багате на омега-6 жирні кислоти й каритен, який зволожує, відновлює шкіру та зміцнює її природний бар’єр. Засіб також доповнює арганова й кокосова олія, тому крем ідеально підійде для дуже сухих рук.
Як виглядає популярний крем для рук: дивіться відео
Крем є густим, з насиченою текстурою та ніжним ароматом. Він швидко вбирається й не залишає жирної плівки на руках. Після першого використання шкіра стає м’якшою та менш стягнутою, а при регулярному використанні руки стануть гладенькими. Засіб також чудово зволожує кутикулу.
Цього сезону трендом стали суперкороткі нігті, натхненні образом Емілі Купер із серіалу "Емілі в Парижі", пише Vogue British. Популярними є темні відтінки, такі як темний шоколад, а також короткі квадратні, мигдалеподібні та овальні форми.
Які ще є цікаві матеріали?
У 2026 році в моді будуть скляні нігті з блискучим, кришталевим виглядом, що підкреслюють природність. Трендові варіанти включають мигдалеву форму, ультрачистий блиск, легкий рожевий відтінок, хромоване скло, теплий беж і делікатний гліттер.
У 2026 році модними будуть такі стрижки: ностальгійний шег, французьке каре, стрижка Джейн Біркін, французький боб і довгі шари.
Часті питання
Яка історія популярності крему від L'Occitane?
Бренд випустив свій культовий продукт у 2006 році, і через 20 років він став легендарним засобом. Спочатку крем підкорив косметичний ринок Франції, а згодом став улюбленим у всьому світі — тепер він переживає новий пік популярності завдяки тіктоку.
Які основні інгредієнти містяться у кремі L'Occitane?
Крем містить 96% інгредієнтів натурального походження. Основний компонент — масло ши, яке становить 20% складу. Воно багате на омега-6 жирні кислоти й каритен. Також крем доповнюють арганова й кокосова олія.
Які переваги використання крему для рук від L'Occitane?
Крем має густу текстуру та ніжний аромат, швидко вбирається і не залишає жирної плівки. Після першого використання шкіра стає м’якшою, а при регулярному — гладенькою. Засіб чудово зволожує кутикулу і зміцнює природний бар’єр шкіри.