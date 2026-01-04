Этот культовый крем продается в мире каждые 3 секунды: чем он особенный
- Крем для рук L'Occitane с маслом ши продается каждые 3 секунды в мире благодаря популярности в TikTok.
- Крем состоит из 96% натуральных компонентов, включая 20% масла ши, которое увлажняет и восстанавливает кожу.
Крем для рук известного бренда L'Occitane с маслом ши является самым вирусным фаворитом среди всех девушек в тиктоке. Его рекомендуют приобрести тем кто имеет сухие руки, поскольку результат будет заметен уже после первого использования.
Бренд выпустил свой культовый продукт еще в 2006 году, а через 20 лет он стал настоящим легендарным средством, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
В чем особенность крема L'Occitane?
Сначала крем покорил весь косметический рынок Франции, а затем стал любимым во всем мире. Теперь крем переживает еще один новый пик популярности благодаря тиктоку.
В социальной сети девушки обсуждают крем последние несколько сезонов. Оказывается, в мире каждые 3 секунды покупают одну упаковку этого крема.
Кожа рук ежедневно испытывает контакта с водой, моющими средствами, антисептиками и холодным воздухом, который разрушает ее защитный барьер. А еще кожа рук тоньше кожи лица, поэтому требует интенсивного ухода.
Особенность крема заключается в составе, где 96% имеют натуральное происхождение. Основным является масло ши, которое составляет 20% состава. Оно богато омега-6 жирные кислоты и каритен, который увлажняет, восстанавливает кожу и укрепляет ее естественный барьер. Средство также дополняет аргановое и кокосовое масло, поэтому крем идеально подойдет для очень сухих рук.
Как выглядит популярный крем для рук: смотрите видео
Крем является густым, с насыщенной текстурой и нежным ароматом. Он быстро впитывается и не оставляет жирной пленки на руках. После первого использования кожа становится мягкой и менее стянутой, а при регулярном использовании руки станут гладкими и блестящими. Средство также прекрасно увлажняет кутикулу.
Частые вопросы
Какова история популярности крема от L'Occitane?
Бренд выпустил свой культовый продукт в 2006 году, и спустя 20 лет он стал легендарным средством. Сначала крем покорил косметический рынок Франции, а затем стал любимым во всем мире - теперь он переживает новый пик популярности благодаря тиктоку.
Какие основные ингредиенты содержатся в креме L'Occitane?
Крем содержит 96% ингредиентов натурального происхождения. Основной компонент - масло ши, которое составляет 20% состава. Оно богато омега-6 жирными кислотами и каритеном. Также крем дополняют аргановое и кокосовое масло.
Какие преимущества использования крема для рук от L'Occitane?
Крем имеет густую текстуру и нежный аромат, быстро впитывается и не оставляет жирной пленки. После первого использования кожа становится более мягкой, а при регулярном - гладкой и блестящей. Средство прекрасно увлажняет кутикулу и укрепляет естественный барьер кожи.