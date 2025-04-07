Манікюр справжньої герцогині: яке покриття на нігтях у Меган Маркл

Вважається, що представники королівської родини зобов'язані дотримуватися суворого дрескоду. Меган Маркл, попри свій неабиякий норов, не стала ламати уявлення про те, як мають виглядати нігті герцогині.

Меган надає перевагу стриманим нігтям невеликої довжини. Колір її покриття доволі нейтральний, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр у Меган Маркл

Нещодавно Маркл запустила власне шоу, яке отримало назву "З любов’ю, Меган". Завдяки цій передачі, глядачі змогли детально роздивитися деталі образу герцогині. Зокрема і її манікюр.

Зараз на нігтях Маркл – рожево-біле покриття. Такого ефекту вдалося досягнути через нашарування лаків таких відтінків:

CND Satin Slippers;

CND Romantique.

Форма нігтів, яку обирає Меган, нагадує скруглений квадрат. Прихильниці більш природного вигляду нігтів можуть обрати для себе – округлий мигдаль.

Як зробити такий манікюр як у Меган: