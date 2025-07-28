Найкращий манікюр на осінь: 5 варіантів, які будуть в моді з вересня

Чим ближче до серпня, тим активніше всі починають дізнаватися про тренди осені. Щоб підготуватися до актуальної естетики майбутнього сезону, радимо дізнатися про найкращі варіанти манікюру, які вже представили beauty-майстри.

Осінні тренди вже починають набирати обрисів, тому не забуваємо про літні варіанти образів, але вже й потрохи готуємося до осені, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Фахівці підібрали кілька варіантів манікюру, які задаватимуть тон вже за місяць.

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Який манікюр зробити восени?

Манікюр у горошок

Принт Polka Dots продовжить свою популярність восени 2025 року. Манікюр у горошок вже встиг завоювати увагу всіх модних дівчат. Восени горошок будуть носити у глибших тонах – шоколадному, кобальтово-синьому чи гірчичному.

Aura манікюр

З вересня у моді буде манікюр глибоких кольорів, з концентрацією в центр нігтя. Радимо звертати увагу на воронячо-чорний чи насичений карміновий відтінок.

Ковбойський манікюр

На цю тенденцію нігтів усіх надихнув світовий тур Бейонсе з альбомом Cowboy Carter. Нейл-дизайн має пастельну палітру теплих кольорів та візерунки пейслі. Нігті стануть простором для креативу у стилі вестерн.

Квітковий манікюр

Дуа Ліпа для останніх виступів Європою у межах туру Radical Optimism обрала для себе манікюр з чорними квітами. Це стильна адаптація літнього нейл-арту з осінньою колірною гамою. Такий манікюр з ноткою гранжу чудово підійде до осіннього образу. Відтінок можна змінювати на сірий чи гарбузовий.

Манікюр у смужку

Цей варіант манікюру є натхненним стилем преппі, а саме смугастими сорочками. Дизайн чудово вписується в атмосферу вересневих образів. Майстри зазначають, що такий манікюр будуть носити з перших днів осені.

До слова, ефект cat eye став трендом у 2025 році. Манікюр з таким дизайном можна урізноманітнити декоративними елементами, такими як наліпки.