Найкращий манікюр на осінь: 5 варіантів, які будуть в моді з вересня
- Осінні тренди манікюру включають Polka Dots, Aura, ковбойський, квітковий та манікюр у смужку.
- Кольори варіюються від глибоких відтінків до пастельних, з акцентом на сезонні та натхненні стилі.
Чим ближче до серпня, тим активніше всі починають дізнаватися про тренди осені. Щоб підготуватися до актуальної естетики майбутнього сезону, радимо дізнатися про найкращі варіанти манікюру, які вже представили beauty-майстри.
Осінні тренди вже починають набирати обрисів, тому не забуваємо про літні варіанти образів, але вже й потрохи готуємося до осені, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Фахівці підібрали кілька варіантів манікюру, які задаватимуть тон вже за місяць.
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Який манікюр зробити восени?
Манікюр у горошок
Принт Polka Dots продовжить свою популярність восени 2025 року. Манікюр у горошок вже встиг завоювати увагу всіх модних дівчат. Восени горошок будуть носити у глибших тонах – шоколадному, кобальтово-синьому чи гірчичному.
Aura манікюр
З вересня у моді буде манікюр глибоких кольорів, з концентрацією в центр нігтя. Радимо звертати увагу на воронячо-чорний чи насичений карміновий відтінок.
Ковбойський манікюр
На цю тенденцію нігтів усіх надихнув світовий тур Бейонсе з альбомом Cowboy Carter. Нейл-дизайн має пастельну палітру теплих кольорів та візерунки пейслі. Нігті стануть простором для креативу у стилі вестерн.
Квітковий манікюр
Дуа Ліпа для останніх виступів Європою у межах туру Radical Optimism обрала для себе манікюр з чорними квітами. Це стильна адаптація літнього нейл-арту з осінньою колірною гамою. Такий манікюр з ноткою гранжу чудово підійде до осіннього образу. Відтінок можна змінювати на сірий чи гарбузовий.
Манікюр у смужку
Цей варіант манікюру є натхненним стилем преппі, а саме смугастими сорочками. Дизайн чудово вписується в атмосферу вересневих образів. Майстри зазначають, що такий манікюр будуть носити з перших днів осені.
До слова, ефект cat eye став трендом у 2025 році. Манікюр з таким дизайном можна урізноманітнити декоративними елементами, такими як наліпки.