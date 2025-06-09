Вбрання, яке додає років: що варто виключити зі свого гардероба

Деякий одяг здатен візуально додати кілька років та зістарити людину. Щоб уникнути стилістичних помилок у формуванні аутфіту, варто знати про кілька помилок, які можна легко виправити.

Молодість – це не цифра в паспорті, а те, як ми себе відчуваємо й подаємо світу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилісти Yliko.

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За її словами, одяг здатен старити, якщо приміряти невідповідне вбрання. Саме правильний стиль не маскує вік, а красиво його підкреслює. Стилістка розповіла, що саме здатне зіпсувати вигляд жінок.

Стилістичні помилки, які додають віку

Темні речі

Чорний колір вважається класикою, але занадто темні тони здатні зробити обличчя втомленим. У такому випадку треба зробити акцент на світлі речі біля зони лиця.



Антитрендові речі для старших жінок / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Застарілі фасони одягу

Довгі прямі кардигани здатні додати віку, оскільки вказують на моду нульових. Натомість старшим жінкам рекомендовано обирати сучасну класику: приталені жакети, чи кардигани до талії.



Вбрання, яке додає зайвого віку / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Невдала довжина спідниці чи штанів

Спідниця до середини ікри та невідповідне взуття здатне одразу додати кілька зайвих років. Краще обирати трендову довжину міді та акуратне взуття, яке витягує силует.



Антитрендові речі для старших жінок / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Речі без форми

Жінкам у старшому віці не варто приміряти на собі вбрання у розмірі оверсайз. Стилістка радить обирати одяг, який підкреслить талію.



Вбрання, яке додає зайвого віку / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Дешеві тканини

Блискуча синтетика чи дешевий трикотаж здатні зіпсувати образ. Замість цих речей варто віддавати перевагу матовим фактурам – це віскоза, бавовна, шовк чи м’який денім.



Антитрендові речі для старших жінок / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Декоративні елементи

Різноманітні банти, стрази та надписи, виглядають досить неакуратно. Набагато дорожчий вигляд мають речі в стилі мінімалізм.



Вбрання, яке додає зайвого віку / Фото з інстаграму стилістки Yliko

До слова, є речі, в яких можна виглядати дорого. На що саме треба звернути увагу – читайте в нашому матеріалі.