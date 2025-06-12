5 найголовніших речей цього літа: що купити у червні

Базовий гардероб, що складається з блейзера, жакета, білих футболок, класичних джинсів та ще багатьох речей, знайомий кожній дівчині. Однак таке вбрання вже давно стало основою, а влітку хочеться додати до своїх образів щось свіже та цікаве.

Цього літа зберігається мода на зручні, актуальні та універсальні речі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Актуальним буде міксування бохо та мінімалізму, романтизму з практичністю, стриманості зі сміливістю.

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Модні дівчата вже приміряли кілька речей, які є найпопулярнішими цього літа, тож радимо звернути на них увагу.

Атласна сукня в білизняному стилі

Така сукня є універсальною, тож в літню пору підійде для денних та вечірніх виходів. Носити її можна з балетками, сандалями, босоніжками й туфлями-човниками. Робити ставку можна не лише на класичні плаття, але й кольорові варіанти.

Капрі

Вкорочені капрі цього року дуже популярні. Модниці демонструють на собі, що вони є головною покупкою літа. Носити капрі слід з обтислими топами, футболками, майками. Ідеальним взуттям стануть витончені мюлі, в’єтнамки на підборах чи балетки.

Босоніжки на танкетці

Взуття на підборах має всі шанси витіснити танкетка. Такі босоніжки все активніше одягають до суконь, спідниць, шортів та штанів, демонструючи новий тренд.

Шорти-бермуди

Вкорочені шорти вже ніхто не носить, тому для того, щоб залишатися стильними, варто обирати тканинні шорти з широкими штанинами, які називаються бермуди. Їх легко поєднувати з топами та футболками, а ще стилізувати з сорочками та жакетами.

Біла сукня

Влітку сукня в білому кольорі виглядає особливо ефектно. Носіть плаття в сонячну погоду з сандалями, балетками, а у вечірню пору поєднуйте з босоніжками.

До слова, нещодавно ми розповіли про трендові купальники на літо. Як вони виглядають – дивіться в нашому матеріалі.