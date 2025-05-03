Найтрендовіший колір педикюру: не пропустіть хіт цього літа

Наближається літній сезон. Цю пору ще називають "часом відкритих пальчиків", що не дивно з урахуванням того, наскільки популярним в цей період стає педикюр з покриттям.

Багато модниць уже шукають для себе цікаві варіанти педикюру. Цьогоріч в тренді доволі неочікуваний колір, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Якого кольору педикюр зараз в моді

Найбільш модним відтінком цього сезону є – "напівпрозорий капучино". Цей колір не дуже насичений. Водночас він неймовірно привабливий.

Щоб цей колір виглядав насиченішим, потрібно нанести лак у декілька шарів. Хороший приклад застосування такого відтінку можна побачити у кампейні Jimmy Choo.

Родзинку в цей педикюр можна додати завдяки дизайну. Безпрограшним варіантом стане френч.

Зверніть увагу! Ви могли помітити, що "напівпрозорий капучино" трохи нагадує відтінок Cappuccino Milk. Проте насправді ці кольори доволі сильно відрізняються. Саме "напівпрозорий капучино" ідеально підійде для тих, хто підтримує тренд на натуральність.