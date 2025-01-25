Змінив уявлення про вигляд президента: як зараз одягається Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський здійснив своєрідну революцію в уявленні більшості людей про зовнішній вигляд політика. Його стиль радикально змінився з початком повномасштабної війни.

На початку президентства Зеленський надавав перевагу діловому вигляду. Він вдягав класичні костюми темних кольорів, найчастіше обирав білі сорочки і доповнював образ різноманітними аксесуарами, пише 24 Канал.

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Який стиль у Зеленського зараз

Зараз Володимир Зеленський надає перевагу зовсім іншим речам. Його зовнішній вигляд ніби ілюструє ситуацію в якій опинилася Україна.

Найчастіше президента можна побачити у:

футболках;

флісках;

світшотах;

сорочках;

поло.



Який одяг найчастіше носить Зеленський / Фото Shutterstock

Класичні штани Зеленський змінив на кежуальні та спортивні варіанти. Зокрема, його часто можна помітити у карго темно-зеленого кольору.

Взуття президент також обирає спортивне, без яскравих акцентів.



Чому змінився стиль Зеленського / Фото 24 Канал

Цікавою є і кольористика. Можна помітити, що одяг Зеленського має єдину колірну гаму: чорний, темно-зелений, охра тощо.



Який одяг найчастіше носить Зеленський / Фото Getty Images

Родзинку образам Зеленського додають декоративні елементи на одязі. Наприклад, вишивка у вигляді тризубця чи іншої національної символіки.

Неважливо, чи це офіційна зустріч з міжнародними лідерами, чи вечірнє звернення. Стиль президента незмінний.

Найбільший резонанс викликали вишиванки Зеленського. Президент регулярно з'являється у вишитих сорочках від українських брендів.

Попри те, що новий стиль Зеленського на початку не був сприйнятий деякими критиками, зараз уявити зовнішній вигляд президента України по-іншому просто не вдасться. Як політик, він красномовно декларує світу ситуацію всередині його країни.

Говорити можна по-різному, зокрема, і через одяг.

Зверніть увагу! 25 січня у президента України Володимира Зеленського День народження. Сьогодні гаранту виповнилось 46 років.