Шоколадний ганаш – трендовий колір фарбування на весну 2025

Навесні завжди хочеться пофарбувати колір волосся у світліший колір й трохи освіжити свій образ. Втім, що ж буде, якщо зробити все навпаки? Вочевидь, таким кроком можна багатьох здивувати, однак темний колір також має шикарний та розкішний вигляд.

Відтінок "шоколадний ганаш" є насиченим та глянцевим, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. У більшості випадків він виглядає дорого, тому на нього варто звернути увагу всім, хто хоче додати до свого образу певної родзинки.

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У моду входить колір "шоколадний ганаш"

Цього року в моді природні кольори, тому саме відтінок "шоколадного ганашу" є ідеальним прикладом, як надати волоссю теплого й насиченого відтінку. Надихнутися цим кольором можна на прикладі моделей Каміли Морроне та Кайї Гербер.

Відтінок "шоколадний ганаш" має різні тони, тому помилково вважати, що це суто коричневий колір. Найкраще підходить цей відтінок для людей з теплим відтінком шкіри. Колористи кажуть, що колір підходить тим, хто має русявий чи карамельний природний колір.

Щоб отримати вдалий відтінок, потрібно звернутися до професіонала, який підбере саме той тон, який буде підкреслювати риси обличчя, тон шкіри та колір очей. Завдяки такому підходу вдасться отримати індивідуальний вигляд з насиченим та блискучим волоссям.

Після фарбування локонів, потрібно дотримуватися кількох професійних порад, щоб зберегти пасма блискучими.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Використовуйте шампунь та кондиціонер, які призначені для фарбованого волосся. Також варто скоротити термічну обробку, щоб зберегти глянсове покриття. Під час користування фена чи випрямляча, обов’язково використовуйте термозахист. Раз на тиждень використовуйте маску для глибокого очищення.