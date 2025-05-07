Який манікюр варто зробити на останній дзвоник: не пропустіть ці трендові новинки

Останній дзвоник – не тільки важлива дата. Це дійсно знаковий момент в житті кожної людини.

Таке свято знаменує кінець дитячої безтурботності у школі і початок нового цікаво етапу. Безумовно, випускниці готуються до цієї події завчасно, пише 24 Канал.

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Який манікюр зробити на лінійку

Ніжний френч

Поекспериментуйте з кольором основи френчу. Замість звичного нюду спробуйте рожевий.

Безсмертна класика

Однотонний манікюр у нюдових відтінках виглядає дуже стильно і стримано. Це завжди безпрограшний варіант дизайну.

Стримана веселка

Якщо ви не можете визначитись з кольором, не сумуйте, спробуйте зробити усі пальчики у різних відтінках. Такий варіант дуже незвичний та цікавий. Головне – обрати кольори, що поєднуються між собою.

Квітковий бум

Квіти – це символ весни. За допомогою такого манікюру ви можете підкреслити свій піднесений настрій. До того ж цей малюнок виглядає неймовірно ніжно та витончено.

Грайливі блискітки

Щоб зробити найпростіший манікюр цікавим, спробуйте додати блиску. Реалізувати таку ідею можна різними способами.

Можна використати просто блискучий лак. Також ефекту сяяння вдасться досягнути завдяки стразам та втирці.