Це ідеальна стрижка для жінок після 50 років: беріть приклад з Шерон Стоун
- Шерон Стоун на The Fashion Awards 2025 продемонструвала стильну стрижку подовжений боб, яка підходить для жінок старше 50 років.
- Її зачіска відрізняється м'яким об'ємом біля коренів і теплим блондом, що робить обличчя молодшим і освіжає образ.
Акторка Шерон Стоун вкотре доводить на власному прикладі, що стиль не має віку. Знаменитість носить вишукану стрижку, яка їй дуже личить та підійде всім у 50-річному віці.
На церемонії The Fashion Awards 2025 Шерон Стоун з’явилася у світлому образі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вона одягнула елегантний костюм з текстурою під крокодилячу шкіру й м’яку хутряну шубу, яку накинула на плечі. Такий аутфіт з її вишуканою зачіскою виглядав доволі дорого.
Як виглядає модна стрижка Шерон Стоун?
Стрижка акторки є ідеальним варіантом для блондинок старшого віку. Шерон Стоун носить подовжений боб вище ключиць. Така довжина додає легкості образу, зберігаючи при цьому елегантність та жіночність.
Особливу роль відіграє об’єм. Її волосся укладене м’яким підйомом біля коренів, тому така укладка одразу освіжає риси й робить обличчя молодшим. А ще одним козирем є колір. Замість холодного платинового відтінку, акторка обрала теплий та м’який блонд з кількома тонами, які добре маскують сивину.
Стрижка Шерон Стоун – це гарний приклад того, як після 50 років можна мати сучасний та стильний вигляд. М’які шари, природний об’єм й теплі відтінки дарують волоссю рух, а обличчю – сяйво.
Зачіска лоб є універсальним та безпрограшним вибором для жінок, які хочуть красиво виглядати без надмірних зусиль.
Після 50 років рекомендується уникати довгого прямого волосся, тугих пучків, коротких стрижок з рівним зрізом, густих чубчиків та начісування, оскільки вони можуть додавати віку, пише Best life. Не варто фарбувати волосся в дуже темний колір, краще освітлити його на 1 – 2 рівні для омолодження обличчя.
Які стрижки на кольори омолоджують?
Жінки 50+ все частіше обирають довге волосся, відходячи від стереотипів. Відомі приклади довгого волосся включають Ніколь Кідман, Дженніфер Лопес та Демі Мур.
А от жінки після 60 років частіше обирають короткі стрижки через втрату об'єму волосся з віком. Асиметричний боб, класичне піксі та класичний боб - це стрижки, які омолоджують та легко доглядаються.
