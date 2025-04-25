3 ідеальні зачіски на коротку стрижку каре: їх носить блогерка Аліна Френдій

Більшість дівчат люблять довге волосся, втім деякі панянки обирають для себе каре, яке також має доволі ефектний вигляд. Ця стрижка в рази скорочує кількість зачісок та укладок, втім є 3 найпопулярніші, які обожнює українська інфлюенсерка Аліна Френдій.

Стрижка каре є легкою в догляді, а комусь настільки сильно пасує, що дівчата періодично підстригають кінчики, щоб залишити бажану довжину, пише 24 Канал.

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Каре вважається однією з найпопулярніших стрижок. Коротке волосся палко люблять ті, хто хоче візуально витягнути обличчя, зробити риси обличчя виразнішими, а шию – довшою.

До речі! У нашому матеріалі ми розповіли про 5 стрижок, які додають зайвого віку, тому їх краще не робити старшим жінкам.

Аліна Френдій вже тривалий час носить стрижку каре і зрідка з’являється з розпущеним волоссям. Блогерка постійно робить зачіски, тож розповімо про найпопулярніші з них.

Волосся зібране в крабик

Кілька років тому в моду повернувся крабик, який досі не втрачає свої популярності. Він є зручним в користуванні, оскільки завдяки зажиму можна легко закріпити волосся й створити цікаву зачіску. Аліна Френдій не часто використовує крабик, але все ж таки зрідка прикріплює волосся таким цікавим аксесуаром.

Пучок

Цю зачіску обожнюють всі – ті хто має довге волосся, чи ті, хто має коротке. Щоб зачесати волосся, потрібно всього лише закрутити зібрані пасма й прикріпити за допомогою гумки для волосся.

На коротке волосся бажано використовувати тонку й не дуже масивну гумку. Пучок підійде для вечірніх виходів у сукні чи денної прогулянки в джинсах та кросівках.

Хвостик

Мінімалістична зачіска виглядає досить просто та водночас красиво. Для того, щоб надати хвосту елегантності, варто лише вкласти волосся гелем, щоб поодинокі пасма не розвіювалися на вітрі. Хвостик додає будь-якому образу вже зовсім іншого акценту.

Ці три зачіски є найпопулярнішими та найкраще підходять для короткого волосся, втім за бажання можна експериментувати й обирати для себе щось зовсім інше й цікавіше.