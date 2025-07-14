5 зачісок на довге волосся, які обожнюють всі модниці
- У статті описані п'ять популярних літніх зачісок для довгого волосся: зачіска з крабиком-метеликом, зачіска з бантом, хвіст з повітряними пучками, глянцева коса та елегантний пучок.
- Кожна зачіска підходить для різних образів і випадків, від повсякденних до елегантних, і легко виконується з мінімальними зусиллями.
Влітку хочеться довершувати свої образи стильними зачісками, які вже здобули популярність серед багатьох модниць. Вони досить стильні та прості, тож їх залюбки зможе повторити кожна модниця.
Цікаві зачіски для дівчат є такими ж важливими, як образи, пише 24 Канал. Спробуйте довершити сукні, лляні костюми, аутфіти зі спідницями та шортами, красивими зачісками.
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На спекотне літо пропонуємо прості та невимушені варіанти, які не вимагають багато часу на укладку.
Зачіска з крабиком-метеликом
Цього року замініть звичайний крабик на естетичніший варіант у вигляді метелика. Дівчата від весни обожнюють цей аксесуар, тож доповнюють таким крабиком більшість своїх зачісок. Серед найпопулярніших варіантів – зібрані передні пасма, закріплені ззаду метеликом. Гарно виглядає ця зачіска з розслабленою сукнею у квітковий принт, повністю передаючи літній настрій.
Стильні зачіски на літо / Фото Pinterest
Зачіска з бантом
З приходом естетики Old Money зачіска з бантом не втрачає своєї популярності. До чорного вбрання підбирайте бант чорного кольору, а от світлі речі стилізуйте бантом в тон. Бант ідеально підходить до костюмів з жилеткою та штанами палаццо, чи елегантних мінімалістичних образів.
Красиві зачіски на літо / Фото Pinterest
Хвіст з повітряними пучками
Досить красивою цього літа є зачіска на основі хвоста з кількома гумками по довжині, які створюють об’ємні пучки. Такий цікавий хвіст ідеально підійде до джинсів, футболок, кросівок та будь-якого іншого кежуального вбрання.
Стильні зачіски на літо / Фото Pinterest
Глянцева коса
Ця зачіска поєднує в собі гладкість та блиск волосся з плетеною косою. Спочатку потрібно ідеально зачесати хвіст, а тоді зробити косу, закріпивши волосся мінімалістичними гумками. Задля кращого ефекту, закріпіть пасма лаком для волосся.
Модні зачіски на літо / Фото Pinterest
Елегантний пучок
Зачіска підійде для різних випадків – прогулянки у звичайний день чи розкішного виходу на якесь свято. Зберіть волосся у хвіст, закріпіть гумкою, обгорніть пасма навколо основи хвоста та зробіть пучок, закріпивши його невидимками.
Стильні зачіски на літо / Фото Pinterest
До слова, стрижка каре залишається найпопулярнішою серед жінок завдяки своїй здатності витягувати риси обличчя. Тому шукайте у нашому матеріалі три зачіски на коротке волосся.