Імениті дизайнери почали випускати своїх моделей на подіум з укладками в дусі нульових, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Модниці вже почали носити колючі пучки, гофре, крихітні косички тощо. Тепер зачіски Y2K знову будуть актуальними.

Читайте також Трендові стрижки осені: зачіски невимовної краси на новий сезон

Як виглядають модні зачіски з нульових?

Зачіски Y2K натхненні попкультурою кінця 90-х та початку нульових років. До списку входять крабики, приколки-метелики, гладкість та блиск зібраного волосся та мінімалістичні аксесуари.

Хвіст Bubble

Для відтворення цієї зачіски, хвіст потрібно поділити на секції та закріпити гумками на однаковій відстані. Для пригладжування волосся скористайтеся воском.

Мікрокосички

У моді цього року дрібні косички. Вони можуть бути по всьому волоссі, або ж у вигляді незаплетених кінчиків на передніх пасмах.

Колючий верхній пучок

Таку зачіску часто носить Белла Хадід, Аріана Гранде, Крістен Стюарт. Потрібно зробити два вільних пасма спереду за бажання та залишити незакручені кінці.

Ідеально випрямлене волосся

Це класика 2000-х у стилі Брітні Спірс чи Бейонсе. Потрібно лише вирівняти волосся, захистивши перед процедурою спреєм з термозахистом. Для ідеальної рівності треба випрямляти пасмо за пасмом – від коренів до кінчиків.

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.