Зачіски, які старять: як не можна виглядати жінкам після 50 років

Жінки після 50 років намагаються виглядати молодшими за допомогою одягу та зачіски, втім часом вибір стрижки чи кольору волосся є зовсім недоречним. Стилісти знають чимало стрижок, які прикривають сліди старіння, однак дехто самостійно вибирає зміну зачіску й потрапляє в пастку, оскільки ще більше підкреслює свій вік.

Щоб остерігатися від поганих зачісок, стилісти склали список того, від чого остаточно треба відмовитися жінкам, щоб ще більше не зіпсувати свого вигляду, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Ось перелік зачісок, які нададуть жінці зайвого віку й зроблять ще старшою на вигляд.

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Довге розпущене волосся

Довге волосся та ще й розпущеному вигляді додає жінці кілька зайвих десять років, тому від такої довжини краще відмовитися. Мати гарний вигляд можна завдяки волоссю з середньою довжиною. Головне, щоб воно було доглянутим й красиво виглядало.



Зачіски, які старять / Фото Pinterest

Пучок чи хвіст

Після 50 років варто оминати пучки чи хвости, оскільки повністю зібране волосся підкреслить зморшки й створить не зовсім доречний вигляд.



Зачіски, які старять / Фото Pinterest

Коса

Якщо косу заплете дівчина, то це додасть їй певної простоти й навіть зробить образ молодшим, а от коса на старшій жінці лише додасть їй зайвого віку.



Зачіски, які старять / Фото Pinterest

Пряме каре з прямим чубчиком

Старші жінки люблять стригти коротко волосся, але саме пряме каре з рівним чубчиком не підходить жінкам старшого віку. Досить рівний чубчик лише додає віку, як і стрижка з рівним зрізом. Бажана в старшому віці додавати певної текстурності.



Зачіски, які старять / Фото Pinterest

Деякі стрижки можуть візуально робити жінку старшою на кілька років. У нашому матеріалі ми розповіли більше про стрижки, які не можна робити жінкам в старшому віці.