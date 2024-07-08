З’їдала 10 шоколадок щодня: жінка показала, як змінилась після схуднення на 120 кілограмів

Марта МакКарті важила майже 200 кілограмів, ледве пересувалася самостійно та змушена була шити для себе одяг на замовлення.

Однак жінці набридло таке життя та вона вирішила схуднути. Як Марта скинула 120 кілограмів, розповідаємо далі.

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Як жінка схудла на 120 кілограмів

32-річна Марта МакКарті важила майже 190 кілограмів, перед тим, як у серпні 2021 року в Естонії їй зробили операцію.

Жінка споживала до 4000 калорій кожного дня, випиваючи до семи банок кока-коли та з'їдаючи близько 10 плиток шоколаду. У найбільшій вазі їй навіть доводилося замовляти спеціально виготовлений одяг, що відповідав би її розміру.

Коли ж у результаті такого життя після п’яти хвилин ходьби до магазину вона почала плакати від болю, Марта вирішила, що настав час щось змінити.

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Жінка знайшла клініку для схуднення в Естонії та заплатила майже 5200 фунтів стерлінгів (понад 270 тисяч гривень) за переліт, готель і операцію.

Втручання пройшло успішно, і її вага зменшилася – вона втратила колосальні 120 кілограмів.

Як жінка змінилась після операції: дивіться фото

Однак, на жаль, після операції у жінки виникли серйозні ускладнення зі здоров'ям, хоча зараз вона каже, що попри все повторила б цей шлях.

Я б краще пережила ще раз ці проблеми зі здоров’ям, ніж ті, які у мене були через надмірну вагу. Зараз мені набагато краще – це змінило моє життя,

– ділиться Марта.

Після кардинальної втрати ваги тепер жінки збирає кошти на операцію з видалення шкіри. Вона також зауважує, що раніше думала, що операція – це легкий вихід, але насправді це не так.

Марта наголошує, що хоче бути прозорою щодо процесу і попереджає про можливі ускладнення, але в той самий час каже, що ні про що не шкодує і повторила б цей шлях ще раз.

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