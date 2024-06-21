Тренд зайшов задалеко: користувачка тікток зробила 3D-дизайн нігтів з креветок
Джерело:The Mirror
Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу простому покриттю, чи об'ємному манікюру, 3D-дизайн повертається в моду.
Соцмережі заполонив нейл-арт із кольоровими малюнками – від 3D-фруктів до метеликів. Однак деякі користувачі заходять зовсім далеко. Який дивний дизайн продемонструвала одна з користувачок тікток, розповідаємо далі.
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Як жінка зробила манікюр з креветками
Користувачка @thecrazyfamilynoo показала свої нові нігті після того, як приклеїла купу голів креветок до них.
У ролику під назвою "Нові літні нігті" жінка з гордістю демонструє свій дизайн, натхненний океаном, поки на задньому плані видно тарілку з креветками без голови.
Як виглядають нігті жінки: дивіться відео
Відео вже зібрало понад 150 тисяч вподобань і тисячі коментарів. У той час як деякі були вражені вибором дизайну, інші не могли втриматися від сміху.
Сотні глядачів позначили своїх друзів у розділі коментарів, а багато хто залишив смайлики, що регочуть. "Ваш рахунок становитиме 2000 доларів, пані", "Слей", – писали люди. "Brother... Ugh. What's that brother?", – додав ще один користувач, посилаючись на трендовий звук у тікток.