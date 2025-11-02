Як жінкам після 50 років виглядати молодшими: хитрощі макіяжу, які варто знати

Жінки після 50 років завжди прагнуть гарно виглядати, тому крім зачіски та вбрання, радимо звернути увагу на макіяж. Завдяки ньому можна зробити вигляд значно молодшим.

Експертка з краси Велл Гарланд розповіла про кілька перевірених порад, які візуально приберуть зайвих років, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Ідеальний контур губ – хіт осені: повторіть головний тренд 90-х років

Як виглядати молодшими завдяки макіяжу?

ВВ-крем замість тональної основи

Часом жінки занадто багато наносять на обличчя тональну основу, тож вона виглядає дуже неприродно. Замість неї краще скористатися BB-кремом, щоб шкіра мала сяючий вигляд. Після 50 років зморшки на обличчі вже досить помітні, а значне нанесення тональної основи лише підкреслює їх.

Натуральні кольори

Уникайте застарілих відтінків тіней та кольорів помад. Можна скористатися тоненькою підводкою для делікатного контуру, а от масивні стрілки можуть зробити старшими. Замість чітких контурів, помаду краще наносити пальцями на губи, щоб вона мала природний вигляд.

Нейтральні відтінки найкраще підходять для жінок старшого віку. Додати свіжості можна завдяки невеликій кількості кремових рум’ян.

Майстерність розтушовування

Ключем до природного макіяжу є розтушовування. Правильно підібрані пензлі допоможуть рівномірно розподілити продукти, уникаючи чітких ліній чи плям. Навчіться пензлями м’яко розтушовувати тональні засоби та рум’яна. Таким чином макіяж вийде легким та професійним.

Неправильне очищення обличчя може сприяти прискоренню старіння шкіри та погіршенню її захисного бар'єра, пише Real Simple. Рекомендовано використовувати спеціальні засоби для зняття макіяжу, уникати агресивних методів очищення, та обов'язково зволожувати шкіру після процедури.

Що освіжить образ жінок після 50 років?