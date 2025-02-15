Які парфуми пахнуть дорого: 3 найкращих аромати

Є парфуми про які можна сміливо сказати – ці аромати пахнуть дорого. Такий ефект досягається, завдяки унікальним парфумерним композиціям.

Варіантів ароматів такого типу дуже багато. Обирайте для себе парфум, зважаючи на ваші вподобання, пише 24 Канал.

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Парфуми, що підкорять будь-кого

Chanel №5



Які аромати підкорюють чоловіків / Фото Pinterest

Chanel №5 – це легендарний аромат, який став символом вишуканості та жіночності. Його багатий, але одночасно стриманий склад з квітковими та мускусними нотами створює відчуття бездоганної елегантності.

Верхні ноти: бергамот, лимон, іланг-іланг, неролі, альдегіди.

бергамот, лимон, іланг-іланг, неролі, альдегіди. Середні ноти: ірис, жасмин, троянда, конвалія, корінь ірису.

ірис, жасмин, троянда, конвалія, корінь ірису. Базові ноти: пачулі, ветивер, ваніль, мускус, цібетін, сандал, мох, амбра.

Tom Ford Black Orchid



Який парфум варто собі придбати / Фото Pinterest

Це розкішний аромат, який сміливо можна назвати одним з культових парфумів бренду Tom Ford. Black Orchid сповнений елегантності та витонченості у кожній ноті.

Верхні ноти: трюфель, гарденія, чорна смородина, іланг-іланг, жасмин, мандарин, бергамот, лимон Амалфі.

трюфель, гарденія, чорна смородина, іланг-іланг, жасмин, мандарин, бергамот, лимон Амалфі. Середні ноти: орхідея, спеції, фруктові ноти, жасмин, лотос.

орхідея, спеції, фруктові ноти, жасмин, лотос. Базові ноти: пачулі, мексиканський шоколад, ваніль, ладан, амбра, сандал, ветивер, білий мускус.

Louis Vuitton Afternoon Swim



Які парфуми подобаються жінкам / Фото Pinterest

Louis Vuitton відомий своїми елегантними ароматами, і Afternoon Swim не є винятком. Це свіжий, але інтенсивний парфум, що поєднує цитрусові ноти з пряними акцентами.