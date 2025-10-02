6 парфумів-афродизіаків, запах яких ніколи не забудуть
- Парфуми-афродизіаки включають аромати на основі троянди, ванілі та червоних ягід, які пробуджують пристрасть і залишають незабутнє враження.
- Рекомендуються такі парфуми, як La Vie Est Belle Rose Extraordinaire від Lancôme, Vanilla Sex від Tom Ford та Black Opium Over Red від Yves Saint Laurent.
Певні парфуми мають такий неймовірний аромат, що готові спокушати п’янким запахом. Якщо ви шукаєте на осінь дивовижний парфум, то варто обрати для себе аромат-афродизіак.
Аромати здатні пробуджувати пристрасть, тож вибір запаху є однаково важливим для чоловіка та жінки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Парфуми не лише створюють настрій та провокують бажання, але й викликають спогади.
Парфумери зазначають, що головну роль відіграють ноти серця та бази, бо залишаються в шкірі найдовше. Нанесення на шию, за вуха чи в зону декольте ще більше здатне пробудити відчуття, бо саме ці точки вважаються ерогенними. Серед багатьох парфумів є певні аромати, які неможливо обійти увагою.
Які парфуми мають звабливий запах?
Трояндові парфуми
Аромат на основі троянди є досить багатогранним. Парфуми мають чарівний запах в поєднанні з деревними чи пряними акордами.
La Vie Est Belle Rose Extraordinaire, Lancôme
Bella Rosa, Oscar de la Renta
Ванільні парфуми
Виявляється, що ваніль вважається однією з найбільш еротичних нот у парфумерії. Кремова солодкість налаштовує на близькість та створює ауру розслаблення та затишку.
Vanilla Sex, Tom Ford
Hypnotic Poison, Dior
Червоні ягоди
Неймовірно вишуканими є парфуми із запахом червоних ягід – соковитої вишні, малини чи ожини. Аромати мають відтінок цукристості, які хочеться "спробувати на смак".
Miutine, Miu Miu
Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent
Видання Glamour визначило ще кілька арматів-афродизіаків, які викликають залежність та спокусу. Фахівці радять шукати парфуми, які містять одну або кілька яскравих нот з наступних: амбра, мускус, пачулі, сандалове дерево, кориця, жасмин, іланг-іланг, імбир і тубероза.
Які аромати викликають звикання?
Фахівці розповіли про кілька запахів, до яких постійно звертаються жінки. До списку парфумів входить: Carolina Herrera Good Girl, Yves Saint Laurent Black Opium, Givenchy L’Interdit, Montale Sweet Vanilla і Babycat Raw Bourbon Yves Saint Laurent.
Ці парфуми включають ноти мигдалю, туберози, жасмину, ванілі, кави та спецій, що роблять їх багатошаровими і стійкими.
Часті питання
Чому вибір аромату є важливим для обох статей?
Аромати здатні пробуджувати пристрасть, створювати настрій та викликати спогади — саме тому вибір запаху є однаково важливим для чоловіка та жінки.
Які ноти парфумів вважаються найбільш стійкими?
Парфумери зазначають, що головну роль відіграють ноти серця та бази, бо вони залишаються в шкірі найдовше.
Які аромати вважаються найбільш звабливими?
Звабливими вважаються аромати на основі троянди, ванілі та червоних ягід — вони здатні створювати ауру розслаблення та затишку.