Певні парфуми мають такий неймовірний аромат, що готові спокушати п’янким запахом. Якщо ви шукаєте на осінь дивовижний парфум, то варто обрати для себе аромат-афродизіак.

Аромати здатні пробуджувати пристрасть, тож вибір запаху є однаково важливим для чоловіка та жінки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Парфуми не лише створюють настрій та провокують бажання, але й викликають спогади.

Читайте також 5 бюджетних парфумів Zara, які мають дивовижний запах

Парфумери зазначають, що головну роль відіграють ноти серця та бази, бо залишаються в шкірі найдовше. Нанесення на шию, за вуха чи в зону декольте ще більше здатне пробудити відчуття, бо саме ці точки вважаються ерогенними. Серед багатьох парфумів є певні аромати, які неможливо обійти увагою.

Які парфуми мають звабливий запах?

Трояндові парфуми

Аромат на основі троянди є досить багатогранним. Парфуми мають чарівний запах в поєднанні з деревними чи пряними акордами.

La Vie Est Belle Rose Extraordinaire, Lancôme



Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest

Bella Rosa, Oscar de la Renta



Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest

Ванільні парфуми

Виявляється, що ваніль вважається однією з найбільш еротичних нот у парфумерії. Кремова солодкість налаштовує на близькість та створює ауру розслаблення та затишку.

Vanilla Sex, Tom Ford



Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest

Hypnotic Poison, Dior



Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest

Червоні ягоди

Неймовірно вишуканими є парфуми із запахом червоних ягід – соковитої вишні, малини чи ожини. Аромати мають відтінок цукристості, які хочеться "спробувати на смак".

Miutine, Miu Miu



Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest

Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent



Парфуми-афродизіаки для жінок / Фото Pinterest

Видання Glamour визначило ще кілька арматів-афродизіаків, які викликають залежність та спокусу. Фахівці радять шукати парфуми, які містять одну або кілька яскравих нот з наступних: амбра, мускус, пачулі, сандалове дерево, кориця, жасмин, іланг-іланг, імбир і тубероза.

Які аромати викликають звикання?