Справжні секрети краси акторки полягають не в пластичній хірургії, а в догляді за шкірою та внутрішній свободі. Про це детальніше – пише видання Elle.

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Які секрети краси Анджеліни Джолі?

Для Джолі краса починається зі сприйняття себе. Вона з усмішкою дивиться у дзеркало, помічаючи ознаки віку, адже бачить у власному відображенні риси обличчя своєї матері.

Справжню привабливість зірка пов'язує з гострим розумом, незалежною волею та пристрастю. Вона вчить своїх доньок розвивати інтелект, оскільки вважає розумну та впевнену в собі жінку набагато звабливішою за будь-яку гарну сукню.

Найбільше наповнює жінку красою саме кохання. Адже коли людина любить і робить щасливим когось поруч, то автоматично починає почуватися найпривабливішою у світі.

Звісно, зірка має й практичні щоденні ритуали. Після перенесеної операції з видалення яєчників у Анджеліни настала рання менопауза, що сильно висушило її шкіру. Звичайні креми перестали допомагати, тому акторка повністю перейшла на натуральні органічні олії, які наносить кілька разів на день для глибокого зволоження.

У повсякденному житті Джолі дотримується мінімалізму. Колись у юності вона була бунтаркою і фарбувала волосся фломастерами, а сьогодні її косметичка максимально лаконічна.

Найкомфортніше акторка почувається взагалі без макіяжу, використовуючи лише консилер, щоб приховати кола під очима. Водночас для світських виходів вона обирає класику – червону помаду або темні тіні, але ніколи не поєднує їх разом, аби не перевантажувати обличчя.

Важливою частиною свого образу зірка вважає парфуми. Для Анджеліни нанесення ароматів на шкіру – доволі інтимний момент, який дарує жінці відчуття захищеності, елегантності та бажаності. Саме цей баланс між природним доглядом і внутрішнім спокоєм дозволяє Джолі випромінювати неймовірну молодість та енергію.

До речі, наша редакція вже розповідала про ідеальні літні парфуми з нотою бергамоту, які зведуть усіх з розуму.