Крім цього, існують бюджетні парфуми, які важко відрізнити від нішевих. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток-сторінку @pshyk_rozpyv.

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5 бюджетних парфумів

Franck Boclet Tobacco

Хоч це і чоловіча парфумована вода, вона дуже смачно пахне деревними та східними ароматами.

Початкова нота: імбир, слива, тютюн;

Нота серця: боби тонка, білий кедр, гвоздика;

Кінцева нота: бензоїн, ваніль, ветівер.



Східний аромат / Фото Fragrantica

Savane Di Seta

Весняні та літні парфуми, які підійдуть як жінкам, так і чоловікам. Мають деревний та пряний аромат.

Початкова нота: насіння моркви;

Нота серця: ірис;

Кінцева нота: сандал.



Аромат сандалу / Фото Fragrantica

Marelle Perfumes Sakura

Ще одні унісекс-парфум, які мають деревний та водночас квітковий аромат.

Початкова нота: ваніль, вишня, кедр, мигдаль;

Нота серця: гвоздика, жасмин, коньяк, кориця, пачулі, троянда;

Кінцева нота: бензоїн, боби тонка, ветивер, мускус, перуанський бальзам.



Квітковий аромат / Фото Parfumer

Lattafa Sehr

Квіткові та східні парфуми, які довго тримаються на шкірі.

Початкова нота: кориця, гіркий мигдаль;

Нота серця жасмин, Pomarose, Akigalawood;

Кінцева нота: абсолют ванілі, бурштин, боби тонка.



Яскраві східні парфуми / Фото Fragrantica

Pure Addiction Franck Olivier

Елітна парфумована вода з деревинними та східними ароматами.

Початкова нота: апельсин;

Нота серця: жасмин, чорнобривці, шафран;

Кінцева нота: біла амбра, екстракт білого кедра, мох, праліне.



Насичені деревні парфуми / Фото Fragrantica

До слова, раніше ми розповіли про небанальні жіночі аромати, які мають неймовірних запах. Деякі з них є новими, деякі класичні, але кожен з них справляє безумовне враження.