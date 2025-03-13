Крім цього, існують бюджетні парфуми, які важко відрізнити від нішевих. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток-сторінку @pshyk_rozpyv.

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5 бюджетних парфумів

  1. Franck Boclet Tobacco

Хоч це і чоловіча парфумована вода, вона дуже смачно пахне деревними та східними ароматами.

  • Початкова нота: імбир, слива, тютюн;
  • Нота серця: боби тонка, білий кедр, гвоздика;
  • Кінцева нота: бензоїн, ваніль, ветівер.

парфуми
Східний аромат / Фото Fragrantica

  1. Savane Di Seta

Весняні та літні парфуми, які підійдуть як жінкам, так і чоловікам. Мають деревний та пряний аромат.

  • Початкова нота: насіння моркви;
  • Нота серця: ірис;
  • Кінцева нота: сандал.

парфуми
Аромат сандалу / Фото Fragrantica

  1. Marelle Perfumes Sakura

Ще одні унісекс-парфум, які мають деревний та водночас квітковий аромат.

  • Початкова нота: ваніль, вишня, кедр, мигдаль;
  • Нота серця: гвоздика, жасмин, коньяк, кориця, пачулі, троянда;
  • Кінцева нота: бензоїн, боби тонка, ветивер, мускус, перуанський бальзам.

парфуми
Квітковий аромат / Фото Parfumer

  1. Lattafa Sehr

Квіткові та східні парфуми, які довго тримаються на шкірі.

  • Початкова нота: кориця, гіркий мигдаль;
  • Нота серця жасмин, Pomarose, Akigalawood;
  • Кінцева нота: абсолют ванілі, бурштин, боби тонка.

духи
Яскраві східні парфуми / Фото Fragrantica

    1. Pure Addiction Franck Olivier

    Елітна парфумована вода з деревинними та східними ароматами.

    • Початкова нота: апельсин;
    • Нота серця: жасмин, чорнобривці, шафран;
    • Кінцева нота: біла амбра, екстракт білого кедра, мох, праліне.

    духи
    Насичені деревні парфуми / Фото Fragrantica

    До слова, раніше ми розповіли про небанальні жіночі аромати, які мають неймовірних запах. Деякі з них є новими, деякі класичні, але кожен з них справляє безумовне враження.