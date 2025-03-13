Крім цього, існують бюджетні парфуми, які важко відрізнити від нішевих. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток-сторінку @pshyk_rozpyv.
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5 бюджетних парфумів
- Franck Boclet Tobacco
Хоч це і чоловіча парфумована вода, вона дуже смачно пахне деревними та східними ароматами.
- Початкова нота: імбир, слива, тютюн;
- Нота серця: боби тонка, білий кедр, гвоздика;
- Кінцева нота: бензоїн, ваніль, ветівер.
Східний аромат / Фото Fragrantica
- Savane Di Seta
Весняні та літні парфуми, які підійдуть як жінкам, так і чоловікам. Мають деревний та пряний аромат.
- Початкова нота: насіння моркви;
- Нота серця: ірис;
- Кінцева нота: сандал.
Аромат сандалу / Фото Fragrantica
- Marelle Perfumes Sakura
Ще одні унісекс-парфум, які мають деревний та водночас квітковий аромат.
- Початкова нота: ваніль, вишня, кедр, мигдаль;
- Нота серця: гвоздика, жасмин, коньяк, кориця, пачулі, троянда;
- Кінцева нота: бензоїн, боби тонка, ветивер, мускус, перуанський бальзам.
Квітковий аромат / Фото Parfumer
- Lattafa Sehr
Квіткові та східні парфуми, які довго тримаються на шкірі.
- Початкова нота: кориця, гіркий мигдаль;
- Нота серця жасмин, Pomarose, Akigalawood;
- Кінцева нота: абсолют ванілі, бурштин, боби тонка.
Яскраві східні парфуми / Фото Fragrantica
- Pure Addiction Franck Olivier
Елітна парфумована вода з деревинними та східними ароматами.
- Початкова нота: апельсин;
- Нота серця: жасмин, чорнобривці, шафран;
- Кінцева нота: біла амбра, екстракт білого кедра, мох, праліне.
Насичені деревні парфуми / Фото Fragrantica
До слова, раніше ми розповіли про небанальні жіночі аромати, які мають неймовірних запах. Деякі з них є новими, деякі класичні, але кожен з них справляє безумовне враження.