Кроме этого, существуют бюджетные духи, которые трудно отличить от нишевых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @pshyk_rozpyv.
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5 бюджетных духов
- Franck Boclet Tobacco
Хотя это и мужская парфюмированная вода, она очень вкусно пахнет древесными и восточными ароматами.
- Начальная нота: имбирь, слива, табак табак;
- Нота сердца: бобы тонка, белый кедр, гвоздика гвоздика;
- Конечная нота: бензоин, ваниль, ветивер.
Восточный аромат / Фото Fragrantica
- Savane Di Seta
Весенние и летние духи, которые подойдут как женщинам, так и мужчинам. Имеет древесный и пряный аромат.
- Начальная нота: семена моркови;
- Нота сердца: ирис;
- Конечная нота: сандал.
Аромат сандала / Фото Fragrantica
- Marelle Perfumes Sakura
Еще одни унисекс-парфюм, которые имеют древесный и одновременно цветочный аромат.
- Начальная нота: ваниль, вишня, кедр, миндаль;
- Нота сердца: гвоздика, жасмин, коньяк, корица, пачули, роза;
- Конечная нота: бензоин, бобы тонка, ветивер, мускус, перуанский бальзам.
Цветочный аромат / Фото Parfumer
- Lattafa Sehr
Цветочные и восточные духи, которые долго держатся на коже.
- Начальная нота: корица, горький миндаль горький миндаль;
- Нота сердца жасмин, Pomarose, Akigalawood;
- Конечная нота: абсолют ванили, янтарь, бобы тонка.
Яркие восточные духи / Фото Fragrantica
- Pure Addiction Franck Olivier
Элитная парфюмированная вода с древесными и восточными ароматами.
- Начальная нота: апельсин;
- Нота сердца: жасмин, бархатцы, шафран шафран;
- Конечная нота: белая амбра, экстракт белого кедра, мох, пралине.
Насыщенные древесные духи / Фото Fragrantica
К слову, ранее мы рассказали о небанальных женских ароматах, которые имеют невероятных запах. Некоторые из них являются новыми, некоторые классические, но каждый из них производит безусловное впечатление.