Кроме этого, существуют бюджетные духи, которые трудно отличить от нишевых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @pshyk_rozpyv.

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5 бюджетных духов

Franck Boclet Tobacco

Хотя это и мужская парфюмированная вода, она очень вкусно пахнет древесными и восточными ароматами.

Начальная нота: имбирь, слива, табак табак;

Нота сердца: бобы тонка, белый кедр, гвоздика гвоздика;

Конечная нота: бензоин, ваниль, ветивер.



Восточный аромат / Фото Fragrantica

Savane Di Seta

Весенние и летние духи, которые подойдут как женщинам, так и мужчинам. Имеет древесный и пряный аромат.

Начальная нота: семена моркови;

Нота сердца: ирис;

Конечная нота: сандал.





Аромат сандала / Фото Fragrantica

Marelle Perfumes Sakura

Еще одни унисекс-парфюм, которые имеют древесный и одновременно цветочный аромат.

Начальная нота: ваниль, вишня, кедр, миндаль;

Нота сердца: гвоздика, жасмин, коньяк, корица, пачули, роза;

Конечная нота: бензоин, бобы тонка, ветивер, мускус, перуанский бальзам.





Цветочный аромат / Фото Parfumer

Lattafa Sehr

Цветочные и восточные духи, которые долго держатся на коже.

Начальная нота: корица, горький миндаль горький миндаль;

Нота сердца жасмин, Pomarose, Akigalawood;

Конечная нота: абсолют ванили, янтарь, бобы тонка.



Яркие восточные духи / Фото Fragrantica

Pure Addiction Franck Olivier

Элитная парфюмированная вода с древесными и восточными ароматами.

Начальная нота: апельсин;

Нота сердца: жасмин, бархатцы, шафран шафран;

Конечная нота: белая амбра, экстракт белого кедра, мох, пралине.





Насыщенные древесные духи / Фото Fragrantica

К слову, ранее мы рассказали о небанальных женских ароматах, которые имеют невероятных запах. Некоторые из них являются новыми, некоторые классические, но каждый из них производит безусловное впечатление.