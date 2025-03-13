Кроме этого, существуют бюджетные духи, которые трудно отличить от нишевых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @pshyk_rozpyv.

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5 бюджетных духов

  1. Franck Boclet Tobacco

Хотя это и мужская парфюмированная вода, она очень вкусно пахнет древесными и восточными ароматами.

  • Начальная нота: имбирь, слива, табак табак;
  • Нота сердца: бобы тонка, белый кедр, гвоздика гвоздика;
  • Конечная нота: бензоин, ваниль, ветивер.


Восточный аромат / Фото Fragrantica

  1. Savane Di Seta

Весенние и летние духи, которые подойдут как женщинам, так и мужчинам. Имеет древесный и пряный аромат.

  • Начальная нота: семена моркови;
  • Нота сердца: ирис;
  • Конечная нота: сандал.


Аромат сандала / Фото Fragrantica

  1. Marelle Perfumes Sakura

Еще одни унисекс-парфюм, которые имеют древесный и одновременно цветочный аромат.

  • Начальная нота: ваниль, вишня, кедр, миндаль;
  • Нота сердца: гвоздика, жасмин, коньяк, корица, пачули, роза;
  • Конечная нота: бензоин, бобы тонка, ветивер, мускус, перуанский бальзам.


Цветочный аромат / Фото Parfumer

    1. Lattafa Sehr

    Цветочные и восточные духи, которые долго держатся на коже.

    • Начальная нота: корица, горький миндаль горький миндаль;
    • Нота сердца жасмин, Pomarose, Akigalawood;
    • Конечная нота: абсолют ванили, янтарь, бобы тонка.


    Яркие восточные духи / Фото Fragrantica

      1. Pure Addiction Franck Olivier

      Элитная парфюмированная вода с древесными и восточными ароматами.

      • Начальная нота: апельсин;
      • Нота сердца: жасмин, бархатцы, шафран шафран;
      • Конечная нота: белая амбра, экстракт белого кедра, мох, пралине.


      Насыщенные древесные духи / Фото Fragrantica

      К слову, ранее мы рассказали о небанальных женских ароматах, которые имеют невероятных запах. Некоторые из них являются новыми, некоторые классические, но каждый из них производит безусловное впечатление.