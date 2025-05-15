Як пахнути дорого: 5 чоловічих парфумів з дорогим шлейфом
- Стаття описує п'ять чоловічих парфумів з дорогим шлейфом: Maison Margiela Replica Jazz Club, Burberry Hero, Dior Eau Savage, Ralph Lauren Polo Black, Hugo Boss Boss Bottled Night.
- Кожен із парфумів має унікальні ноти, які підкреслюють індивідуальність та створюють відчуття розкоші.
Деякі чоловічі парфуми здатні не лише підкреслити індивідуальність, але й огорнути аурою розкоші й дорогого статусу. Щоб додати до чоловічої колекції унікальний парфум, радимо звернути увагу на вишукані запахи, які мають неймовірний шлейф.
Фахівці кажуть, що деякі аромати є справжньою перлиною, тому на них треба звернути особливу увагу, пише 24 Канал. Композиції запахів настільки якісно між собою переплелися, що кожна нота справді перебуває на своєму місці й пахне доволі дорого.
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Maison Margiela Replica Jazz Club
Цей аромат належить до групи шкіряних. Верхні ноти складаються з рожевого перцю, неролі та лимону. Середні ноти наповнені ромом, маслом яванського ветивера й мускатним шалфеєм. Базові ноти оповиті листом табака, стручком ванілі й стираксом.
Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest
Burberry Hero
Запах належить до ароматів деревні пряні. Парфум був випущений у 2022 році. Верхні ноти складаються з голок сосни й олібанума. Ноти серця оповиті бензоїном й ладаном, а базові ноти – атласним й гімалайським кедром.
Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest
Dior Eau Savage
Цей парфум оповитий нотами лимона, бергамоту, базиліку, розмарину й тмину. Далі аромат наповнює жасмин, коріандр, гвоздика, пачулі, корінь ірису, сандал, троянда й лаванда. Завершує аромат запах дубового моху, ветиверу, мускусу й амбри.
Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest
Ralph Lauren Polo Black
Елітний парфум має деревинні й фужерні ноти. Початкова нота складається із замороженого манго й шавлії, ноти серця відкриваються гедіоном й солодким лікером, а кінцева нота – бобами тонка, мокрою деревиною, пачулями й сандалом.
Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest
Hugo Boss Boss Bottled Night
Запах починається з аромату берези й болгарської троянди. Далі ноти серця наповнені кардамом й фіалкою, а кінцеву ноту довершує деревинний акорд та мускус.
Парфуми для чоловіків, які дорого пахнуть / Фото Pinterest
Нещодавно ми розповідали про 5 чоловічих парфумів, які зведуть з розуму дівчат. Кожен аромат має унікальну композицію з поєднанням цитрусових, деревних та пряних нот, що робить їх привабливими як для чоловіків, так і для жінок, які шукають подарунок.