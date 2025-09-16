Чорна сукня завжди виглядає елегантно та ефектно, але для того, щоб вона мала дорогий вигляд, а не буденний, варто звернути увагу на кілька важливих деталей. Тонкощі створення образів рекомендуємо дізнатися на прикладі відомих моделей.

Колишній ангел білизняного бренду Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала чарівний образ в розкішній чорній сукні, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.

Як дорого виглядати в чорній сукні?

Британка вміє бездоганно виглядати в простих речах та створювати неймовірні образи на основі класичної базової сукні. Для світського виходу білявка одягнула чорну сукню якісної тканини в довжині міді. Класичний крій має дорогий вигляд, тому Розі довершила сукню лише чорними босоніжками та золотими прикрасами.

Модель одягнула браслет на ногу та масивний браслет на руку. Манекенниця вклала волосся у хвильки та зробила ніжний нюдовий макіяж.

Ще одна модель, яка була ангелом Victoria's Secret – Ельза Госк продемонструвала у своєму інстаграмі також розкішний образ, який ідеально підійде на осінню пору. Шведка одягнула чорну сукню довжини міді на довгий рукав. Особливістю цієї сукні стала біла сорочка та чорні декоративні ґудзики.

Ідеальну посадку сукні Ельза Госк вирішила довершити осінніми чоботами на підборах, які чудово вписалися до її елегантного вигляду.

Дівчата показали на своїх прикладах, що лаконічний та доглянутий образ створює дорогий вигляд, навіть якщо це базова чорна сукня.

