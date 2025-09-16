Черное платье всегда выглядит элегантно и эффектно, но для того, чтобы оно выглядело дорого, а не буднично, стоит обратить внимание на несколько важных деталей. Тонкости создания образов рекомендуем узнать на примере известных моделей.

Бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала очаровательный образ в роскошном черном платье, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.

Как дорого выглядеть в черном платье?

Британка умеет безупречно выглядеть в простых вещах и создавать невероятные образы на основе классического базового платья. Для светского выхода блондинка надела черное платье качественной ткани в длине миди. Классический крой имеет дорогой вид, поэтому Рози довершила платье только черными босоножками и золотыми украшениями.

Модель надела браслет на ногу и массивный браслет на руку. Манекенщица уложила волосы в волны и сделала нежный нюдовый макияж.

Еще одна модель, которая была ангелом Victoria's Secret – Эльза Хоск продемонстрировала в своем инстаграме также роскошный образ, который идеально подойдет на осеннюю пору. Шведка надела черное платье длины миди на длинный рукав. Особенностью этого платья стала белая рубашка и черные декоративные пуговицы.

Идеальную посадку платья Эльза Хоск решила довершить осенними сапогами на каблуках, которые прекрасно вписались в ее элегантный вид.

Девушки показали на своих примерах, что лаконичный и ухоженный образ создает дорогой вид, даже если это базовое черное платье.

