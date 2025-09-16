Как дорого выглядеть в черном платье: роскошные примеры звезд
- Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала элегантный образ в черном платье из качественной ткани, дополнив его черными босоножками и золотыми украшениями.
- Эльза Хоск выбрала черное платье с белой рубашкой и черными пуговицами, завершив образ осенними сапогами на каблуке.
Черное платье всегда выглядит элегантно и эффектно, но для того, чтобы оно выглядело дорого, а не буднично, стоит обратить внимание на несколько важных деталей. Тонкости создания образов рекомендуем узнать на примере известных моделей.
Бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала очаровательный образ в роскошном черном платье, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.
Как дорого выглядеть в черном платье?
Британка умеет безупречно выглядеть в простых вещах и создавать невероятные образы на основе классического базового платья. Для светского выхода блондинка надела черное платье качественной ткани в длине миди. Классический крой имеет дорогой вид, поэтому Рози довершила платье только черными босоножками и золотыми украшениями.
Модель надела браслет на ногу и массивный браслет на руку. Манекенщица уложила волосы в волны и сделала нежный нюдовый макияж.
Еще одна модель, которая была ангелом Victoria's Secret – Эльза Хоск продемонстрировала в своем инстаграме также роскошный образ, который идеально подойдет на осеннюю пору. Шведка надела черное платье длины миди на длинный рукав. Особенностью этого платья стала белая рубашка и черные декоративные пуговицы.
Идеальную посадку платья Эльза Хоск решила довершить осенними сапогами на каблуках, которые прекрасно вписались в ее элегантный вид.
Девушки показали на своих примерах, что лаконичный и ухоженный образ создает дорогой вид, даже если это базовое черное платье.
Как выглядят последние выходы звезд на красную дорожку?
Дженна Ортега появилась на церемонии Emmy Awords в наряде Givenchy с драгоценностями.
К-рор певица Lisa выбрала розовое платье от украинского бренда Lever Couture.
Дакота Джонсон появилась на благотворительном ужине в Нью-Йорке в черном сетчатом платье от Gucci, украшенном бисером и цветами.