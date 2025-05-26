Схуднути без жодних зусиль можливо, якщо знати це
- Схуднення без дієт можливо через правильний сон, оскільки недосип провокує переїдання і підвищує ризик надмірної ваги.
- Щоб уникнути відкладання сну, рекомендується відмовитися від гаджетів перед сном.
Наближається літня пора. Багато хто зараз шукає швидкі та ефективні методи для схуднення.
Як показує практика, схуднути без дієт можливо. Для цього потрібно лише правильно спати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Як потрібно спати, щоб худнути
Терміном revenge bedtime procrastination позначають поведінку людини, яка свідомо відтягує момент, коли ляже спати. Таким чином вона намагається продовжити день і щось встигнути.
Тобто, ця людина попри те, що вона сонна, дивиться серіал, сидить у соцмережах або займається чимось іншим, щоб відчути швидке (миттєве) задоволення. Через таку поведінку та формується хронічний недосип.
Як недосип впливає на фігуру / Фото Pexels
Недостатня кількість сну провокує переїдання. Особливо в такому випадку "тягне" на солодке та жирне.
До того ж саме під час сну відбувається багато важливих процесів в організмі. Наприклад, знижується рівень кортизолу – гормону стресу.
Люди, які сплять лише 6 годин на добу, мають на 23% вищий ризик мати надмірну вагу, а якщо тривалість сну знижується до менш як 6 годин, цей ризик зростає до 73%. Однією з причин є зниження вироблення лептину й збільшення секреції греліну. Крім того, недосип знижує рівень нейромедіатора, який відповідає за фізичну активність і витрати енергії,
– йдеться у дослідженні клініки Mayo.
Як скинути вагу без дієт / Фото Pexels
Відповідно, аби худнути та не переїдати, потрібно просто достатньо спати.
Як перестати відкладати сон:
- відмовтесь від гаджетів перед сном;
- мотивуйте себе спеціальними фразами, просто активно думайте над тим, для чого вам потрібне це засинання, таким чином ваш мозок правильно "запрограмується";
- закривайте справи до того як лягатимете спати та не відкладайте їх на завтра.