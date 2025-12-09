Замшевий блонд – колір волосся на 2026 рік, який дорого виглядає

У 2026 році в моду увійде замшевий блонд – елегантний відтінок, що поєднує в собі золотисті й холодні тони, створюючи ефект оксамитових переливів по всій довжині.

Колористи кажуть, що відтінок є одним з найприродніших та благородніших, тому виглядає дорого та ефектно, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Замша цього року стала дуже популярною. Вона з’явилася у всіх можливих відтінках – від шоколадного до карамельного кольору чи бежевого. Саме ця оксамитова текстура у світлому тоні надихнула стилістів на створення блонд-відтінку.

Як виглядає замшевий блонд?

Авторкою назви цього відтінку стала лондонська колористка Харрієнт Малдун. За її словами, замша має цікаву особливість, оскільки під основним кольором проглядається нейтральний тон, тож саме такий ефект вона хотіла відтворити на волосся.

Верхня частина – спокійна й нейтральна, а кінчики – тепліші та золотисті. Таке поєднання холодних і теплих відтінків створюють той самий замшевий ефект. Колористка зазначила, що у майстра треба попросити про техніку м’якого розтушовування коренів. Вона створює плавний перехід між натуральною базо та світлими пасмами, імітуючи легкий та природний ефект відрослого волосся.

Щоб отримати бажаний відтінок, потрібно змішувати попелясті та золотисті тони. Ідеальним референсом є нинішній колір волосся Марго Роббі.

Освітлене волосся потребує зволоження, тому потрібно використовувати живильні маски чи легкі олії. Для тих, хто хоче справді спробувати замшевий блонд, пропонуєте переглянути вигляд дівчат, щоб визначитися з довжиною, відтінком чи технікою фарбування.

До слова, у 2026 році техніка фарбування Color Melting замінить балаяж, пропонуючи плавне змішування відтінків без чітких меж, пише City Magazine. Color Melting створює природний вигляд волосся, усуваючи контрасти та додаючи відчуття дорогого кольору, і підходить для будь-якої довжини та текстури волосся.

Які ще поради варто знати?