Андре Тан назвав головні убори осені: вони довершать будь-який образ

У холодну пору року нам не обійтися без головних уборів. Вони не лише захищають від холоду та вітру, але й вдало доповнюють образ. Андре Тан розповів про найкращі позиції, на які варто звернути увагу восени.

Дизайнер каже, що саме головний убір здатен стати "вишенькою" на торті, тому слід підібрати його під свій верхній одяг, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

У своєму новому дописі дизайнер розповів, що саме носити, щоб виглядати стильно, сучасно й тепло.

Як виглядають модні головні убори осені?

Берети

Цей головний убір знову в тренді. М’які, фетрові чи вовняні – виглядають дуже жіночно. Ідеально пасують під пальто чи тренч. Для тих, хто хоче створити стиль парижанки, Андре Тан радить обирати темно-червоний чи бежевий колір, доповнивши образ червоною помадою.

Об’ємні шапки

Шапки з великим відворотом додають затишку й гарно виглядають з пальтами оверсайз. Дизайнер рекомендує обирати мінімалістичні кольори: сіро-бежевий, молочний або навіть хакі.

Кашкети

Знову у моду повертаються кашкети з твіду чи шкіри. Їх можна носити тоді, коли захочеться замінити берет чи шапку.

Капелюхи

Фетрові капелюхи з широкими полями довершать навіть найпростіше пальто так, що воно буде виглядати люксовим.

Як виглядають трендові головні убори: дивіться відео

Видання Elle пише, що цієї осені в гру вступають шапки біні, хутряні, трикотажні моделі з відворотом, лаконічні "таблетки" чи пухнасті панамки. У статусі універсального головного убору закріпилися бейсболки, які можна носити з пальтами, пуховиками та дублянками.

Які ще модні поради дав Андре Тан?