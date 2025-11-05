Андре Тан назвал главные головные уборы осени: они довершат любой образ

В холодное время года нам не обойтись без головных уборов. Они не только защищают от холода и ветра, но и удачно дополняют образ. Андре Тан рассказал о лучших позициях, на которые стоит обратить внимание осенью.

Дизайнер говорит, что именно головной убор способен стать "вишенкой" на торте, поэтому следует подобрать его под свою верхнюю одежду, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

В своем новом посте дизайнер рассказал, что именно носить, чтобы выглядеть стильно, современно и тепло.

Как выглядят модные головные уборы осени?

Береты

Этот головной убор снова в тренде. Мягкие, фетровые или шерстяные – выглядят очень женственно. Идеально подходят под пальто или тренч. Для тех, кто хочет создать стиль парижанки, Андре Тан советует выбирать темно-красный или бежевый цвет, дополнив образ красной помадой.

Объемные шапки

Шапки с большим отворотом добавляют уюта и хорошо смотрятся с пальто оверсайз. Дизайнер рекомендует выбирать минималистичные цвета: серо-бежевый, молочный или даже хаки.

Фуражки

Снова в моду возвращаются фуражки из твида или кожи. Их можно носить тогда, когда захочется заменить берет или шапку.

Шляпы

Фетровые шляпы с широкими полями завершат даже самое простое пальто так, что оно будет выглядеть люксовым.

Как выглядят трендовые головные уборы: смотрите видео

Издание Elle пишет, что этой осенью в игру вступают шапки бини, меховые, трикотажные модели с отворотом, лаконичные "таблетки" или пушистые панамки. В статусе универсального головного убора закрепились бейсболки, которые можно носить с пальто, пуховиками и дубленками.

Какие еще модные советы дал Андре Тан?