Місячний календар покупок на листопад: в які дні купувати речі, а в які – не можна

Якщо ви колись помічали, що деякі покупки служать довго, а деякі лише короткий період, то справа не в якості, а саме у періоді покупки. Кожного місяця фази змінюються, тому за покупками рекомендовано йти лише у найкращі дати.

Фази Місяця мають помітний вплив на настрій людини, її самопочуття та навіть побутові ситуації, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. Від обраного дня буде залежати, наскільки вдалими будуть ваші покупки.

Читайте також Місячний календар фарбування на листопад: коли варто записуватися до майстра

За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;

: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада; Повня: 5 листопада;

5 листопада; Спадний Місяць: 6 – 19 листопада;

6 – 19 листопада; Молодик: 20 листопада.

У які дні можна здійснювати покупки у листопаді?

Зростаючий Місяць – найкращий період для покупок. Усе, що ви придбаєте потішить вас: речі довго будуть служити, взуття стане зручним, а аксесуари – улюбленими.



Зростаючий Місяць підходить для покупок / Фото Pexels

Молодик – у цей день покупки принесуть позитивну енергетику й подарують гарний настрій. Час добре підходить для оновлення гардероба. Корисно купувати верхній одяг на зиму чи взуття.

У які дні краще утриматися від покупок?

Повня – часто в цей день відбуваються мимовільні покупки, про які потім жаліють. Є великий ризик купити щось імпульсивно, а потім пошкодувати. За бажання, можна прогулятися торговим центром для натхнення.

Спадаючий Місяць – покупки в цю пору потрібно робити обдумано. У цей час рекомендовано купувати лише щось за списком – від побутових речей до одягу чи важливих запланованих покупок.

Ці поради допоможуть вам зрозуміти, коли можна здійснювати покупки, а коли від них краще утриматися, щоб не витратити гроші даремно.

Що ще радять місячні календарі на листопад?