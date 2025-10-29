Лунный календарь покупок на ноябрь: в какие дни покупать вещи, а в какие –нельзя
- Растущая Луна (1-4, 21-30 ноября) и Новолуние (20 ноября) являются лучшими периодами для покупок.
- В дни Полнолуния (5 ноября) и убывающей Луны (6-19 ноября) следует воздерживаться от покупок или делать их обдуманно.
Если вы когда-то замечали, что некоторые покупки служат долго, а некоторые лишь короткий период, то дело не в качестве, а именно в периоде покупки. Каждый месяц фазы меняются, поэтому за покупками рекомендуется идти только в лучшие даты.
Фазы Луны имеют заметное влияние на настроение человека, его самочувствие и даже бытовые ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. От выбранного дня будет зависеть, насколько удачными будут ваши покупки.
По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;
- Полнолуние: 5 ноября;
- Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;
- Новолуние: 20 ноября.
В какие дни можно совершать покупки в ноябре?
Растущая Луна – лучший период для покупок. Все, что вы приобретете порадует вас: вещи долго будут служить, обувь станет удобным, а аксессуары – любимыми.
Растущая Луна подходит для покупок / Фото Pexels
Новолуние – в этот день покупки принесут положительную энергетику и подарят хорошее настроение. Время хорошо подходит для обновления гардероба. Полезно покупать верхнюю одежду на зиму или обувь.
В какие дни лучше воздержаться от покупок?
Полнолуние – часто в этот день совершаются непроизвольные покупки, о которых потом жалеют. Есть большой риск купить что-то импульсивно, а потом пожалеть. При желании, можно прогуляться по торговому центру для вдохновения.
Убывающая Луна – покупки в эту пору нужно делать обдуманно. В это время рекомендуется покупать только что-то по списку – от бытовых вещей до одежды или важных запланированных покупок.
Эти советы помогут вам понять, когда можно совершать покупки, а когда от них лучше воздержаться, чтобы не потратить деньги впустую.
Что еще советуют лунные календари на ноябрь?
В ноябре 2025 года лучшими днями для стрижки волос являются периоды растущей Луны (1-4, 21-30 ноября) и полнолуния (5 ноября).
Лучшее время для маникюра – растущая Луна, а Новолуние не подходит для процедур, лучше заниматься домашним уходом за ногтями.
Частые вопросы
Как фазы Луны влияют на покупки людей?
Фазы Луны могут влиять на успешность покупок - растущая Луна является лучшим периодом для покупок, поскольку приобретенные вещи будут служить долго и приносить удовольствие.
Почему во время полнолуния не рекомендуется совершать покупки?
Во время полнолуния существует высокий риск импульсивных покупок, которые могут вызвать сожаление. Рекомендовано воздержаться от покупок или делать их обдуманно.
Когда лучше всего обновлять гардероб по лунному календарю?
Лучшее время для обновления гардероба - во время новолуния, поскольку покупки принесут положительную энергетику и хорошее настроение.