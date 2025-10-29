Лунный календарь покупок на ноябрь: в какие дни покупать вещи, а в какие –нельзя

Если вы когда-то замечали, что некоторые покупки служат долго, а некоторые лишь короткий период, то дело не в качестве, а именно в периоде покупки. Каждый месяц фазы меняются, поэтому за покупками рекомендуется идти только в лучшие даты.

Фазы Луны имеют заметное влияние на настроение человека, его самочувствие и даже бытовые ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. От выбранного дня будет зависеть, насколько удачными будут ваши покупки.

Читайте также Лунный календарь окрашивания на ноябрь: когда стоит записываться к мастеру

По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;

: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября; Полнолуние: 5 ноября;

5 ноября; Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;

6 – 19 ноября; Новолуние: 20 ноября.

В какие дни можно совершать покупки в ноябре?

Растущая Луна – лучший период для покупок. Все, что вы приобретете порадует вас: вещи долго будут служить, обувь станет удобным, а аксессуары – любимыми.



Растущая Луна подходит для покупок / Фото Pexels

Новолуние – в этот день покупки принесут положительную энергетику и подарят хорошее настроение. Время хорошо подходит для обновления гардероба. Полезно покупать верхнюю одежду на зиму или обувь.

В какие дни лучше воздержаться от покупок?

Полнолуние – часто в этот день совершаются непроизвольные покупки, о которых потом жалеют. Есть большой риск купить что-то импульсивно, а потом пожалеть. При желании, можно прогуляться по торговому центру для вдохновения.

Убывающая Луна – покупки в эту пору нужно делать обдуманно. В это время рекомендуется покупать только что-то по списку – от бытовых вещей до одежды или важных запланированных покупок.

Эти советы помогут вам понять, когда можно совершать покупки, а когда от них лучше воздержаться, чтобы не потратить деньги впустую.

Что еще советуют лунные календари на ноябрь?