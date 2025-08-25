Картатий принт ще на початку року з’явився в колекції брендів Chloé, Bottega Veneta та Acne Studios, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Навесні модниці почали трохи додавати картатий принт, але восени станеться справжній бум.

Як носити картатий принт восени?

Принт у клітинку завжди з’являється в осінньо-зимову пору. У період настання холодних днів, всі з великим задоволенням повертаються до улюбленого картатого принта. Клітинка стала класикою, яку ми залюбки носимо на всіх можливих речах – блейзерах, сорочках, топах, сукнях.

Вже відтепер можна шукати для себе вбрання в клітинку – штани, пальто, кепки чи сумки. Модниці вже почали показувати у своїх виходах спідниці в клітинку, сорочки, капрі, топи тощо.

На початок осені можна придбати шовковий костюм у клітинку, а на пізню осінь додати в гардероб теплий светр й штани на флісі у клітинку. Принт вдало поєднується з базовими речима в класичній палітрі. Можна робити ставку на клітинку в чорному, білому чи синьому кольорі, чи обирати яскраву зелену, жовту та червону.

