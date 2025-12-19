Що має бути в косметичці жінки після 50 років: візажисти назвали обов'язкові засоби
- Візажисти рекомендують використовувати гіалуронову кислоту, кремові рум'яна та світловідбивний тон для зрілої шкіри.
- Також для жінок віком за 50 років радять гель для фіксації брів, щипці для підкручування вій і світлу підводку.
Зміни в житті й віці часто означають, що косметичку теж час переглянути. Після 50 шкіра інакше реагує на текстури та формули, тож варто обирати ті, що додають природного сяйва.
Візажисти назвали 7 обов'язкових продуктів для свіжого й бездоганного образу. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на Vogue.
Які продукти обов'язкові для зрілої шкіри?
- Гіалуронова кислота перед макіяжем
Ідеальний макіяж починається з підготовки шкіри. Глобальна амбасадорка Max Factor Каролайн Барнс радить перед тональним кремом наносити сироватку з гіалуроновою кислотою.
Засіб вирівнює та підсвічує тон, а також допомагає макіяжу триматися довше. Висока концентрація компонента зволожує шкіру, а правильні інгредієнти утримують вологу, зменшуючи сухість і лущення.
- Кремові рум'яна
Візажисти радять обирати кремові текстури без перламутру, аби не підкреслювати дрібні зморшки. Такі рум'яна легко розтушовуються, забезпечують м'який матовий фініш і можуть триматися до 12 годин.
Кремові рум'яна підходять зрілій шкірі значно більше, аніж пудрові. Вони лягають рівніше й виглядають свіжіше,
– пояснює Шарон Даусетт.
- Світлий сяйливий тон
Щільні тональні засоби часто лише акцентують на нерівностях шкіри. Візажисти рекомендують легкі світловідбивні формули – вони дають природне сяйво та дозволяють обійтися без надмірного перекриття.
Цікаво! В Allure радять звертати увагу на тональні, які не просто "перекривають", а додають зволоження за допомогою тієї ж гіалуронової кислоти. Окрім того, у добірці фігурують пом'якшувальні компоненти на кшталт сквалану та олій. Як бонус – формули з вітаміном C та навіть ретинолом.
- Гель для брів
З віком риси обличчя можуть трохи "опускатися". Каролайн Барнс радить зачісувати брови вгору та фіксувати їх гелем – так погляд стає відкритішим і виглядає молодшим.
Найзручнішими вважають гелі з водно-восковою технологією, які не скочуються й не обсипаються, паралельно доглядаючи за волосками завдяки оліям і вітамінам.
- Правильний колір підводки
Ніккі Вулф рекомендує провести по водянистій лінії нижньої повіки світлою підводкою – кремовою або нюдовою.
А замість виразного чорного для зрілої шкіри краще обирати м'якші відтінки на кшталт коричневого чи сливового. Їх наносять уздовж лінії вій і злегка розтушовують для природного ефекту.
Як обрати косметику для жінок 50+ / Фото Pexels
- Щипці для вій
Свіжості та виразності погляду одразу додадуть підкручені вії, тож щипці та якісна туш – справжні must-have у косметичці.
А щоб результат був довготривалим, можна додати сироватку для росту вій, що зміцнює волоски.
- Олівець для губ
З віком губи можуть втрачати чіткість і об'єм, тож форму варто відновлювати делікатно. Візажист Ніл Янг радить брати олівець на 1 – 2 тони темніший за природний відтінок, м'яко окреслювати контур і злегка розтушовувати його всередину.
Завершити макіяж краще бальзамом або блиском для натурального ефекту, а подвійний олівець із тонким стрижнем і пензликом допоможе зробити лінію точною.
Як обрати косметику для жінок 50+ / Фото Pexels
Як доглядати за волоссям після 50?
З роками змінюється структура не лише шкіри, а й волосся. Однак це зовсім не означає, що варто обирати лише короткі стрижки.
Окрім піксі, для жінок за 50 радять спробувати м'який чубчик або ж довгі пасма, що обрамляють обличчя, – фірмовий стиль зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, який досі не вийшов із моди.
Також голлівудські знаменитості все частіше віддають перевагу натуральній сивині. Стиліст Еміліо Урібе, який створював зачіски для Бейонсе та Енн Гетевей, радить співпрацювати з професійним колористом, а також спеціалізовані засоби догляду.
Часті питання
Які косметичні продукти рекомендують для зрілої шкіри?
Візажисти радять використовувати сироватку з гіалуроновою кислотою, кремові рум'яна та легкий сяйливий тон.
Які продукти для макіяжу рекомендують використовувати жінкам після 50 років?
Візажисти рекомендують використовувати продукти, які не лише підкреслюють природну красу, а й доглядають за зрілою шкірою. Серед засобів — сироватка з гіалуроновою кислотою, кремові рум'яна без перламутру, легкі світловідбивні тональні засоби, гель для брів з водно-восковою технологією, а також олівець на 1 – 2 тони світліший за колір губ.
Чому для зрілої шкіри краще обирати кремові рум'яна ?
Кремові рум'яна підходять зрілій шкірі значно більше, ніж пудрові, оскільки вони легше розтушовуються й забезпечують м'який матовий фініш.