5 б'юті-лайфхаків, без яких складно уявити своє життя: секрети бездоганного вигляду для жінок

Популярна блогерка Поліна Іванісова поділилася власними перевіреними лайфхаками для краси, без яких уже не уявляє свого життя. Ці прості, але дієві поради допомагають підтримувати ідеальний вигляд щодня й значно економлять час.

Про це детальніше – інфлюєнсерка розповіла у своєму тіктоці.

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Бʼюті-поради для жінок

Перше правило стосується догляду за тілом, про який ми часто забуваємо. Блогерка наголошує на важливості постійного піклування про шкіру п'ят. Навіть якщо цього ніхто не бачить, регулярний догляд рятує від загрубіння шкіри. Якщо ж цим нехтувати, то з часом доведеться витрачати значно більше зусиль і часу на відновлення.

Для бездоганного та гладкого гоління Поліна радить замінити звичну піну на дитячу олію. Завдяки цьому трюку можна повністю забути про будь-які подразнення на шкірі.

А щоб улюблені парфуми трималися якомога довше і розкривали свій аромат протягом усього дня, варто наносити на шкіру звичайний вазелін безпосередньо перед використанням парфумів.

Парфуми / Фото Magnific

За словами блогерки, секрет розкішної салонної укладки в домашніх умовах ховається у правильному фініші. Після того як ви прочесали локони, обов'язково нанесіть на них спеціальну олію для волосся. Це живить пасма, усуває ламкість і додає волоссю здорового блиску.

Останній лайфхак стосується макіяжу губ. Поліна застерігає дівчат від поширеної помилки – надмірного збільшення губ олівцем далеко за природний контур, адже це робить макіяж неохайним. Натомість краще використовувати нюдовий олівець. Так, слід акуратно промалювати контур і м'яко розтушувати колір у напрямку до центру, щоб додати губам об'єму.

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