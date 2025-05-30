Місячний календар краси на червень: найкращі дні для манікюру та різних процедур

Кожного місяця багато дівчат звертаються до місячного календаря краси, щоб визначити правильні дні для різних косметичних процедур. Щоб обрати для себе ідеальну дати для походів до майстрів, радимо зазирнути до місячного календаря на квітень.

Від фаз Місяця залежить чимало подій у нашому житті, пише 24 Канал. Місячний календар допоможе запланувати певні beauty-процедури. Саме від фаз Місяця залежить те, як буде рости волосся, нігті та в якому стані буде шкіра. Щоб вдало записатися на процедури, треба обрати правильні дні.

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Місячний календар краси на червень

За місячним календарем варто обирати дні для відвідування будь-якої процедури - це може бути манікюр, педикюр, похід до косметолога чи перукаря.

Якщо обрати день за правильною фазою Місяця, то можна забезпечити красу нігтям та волоссю. Якщо ж обрати неправильну дату, то це може призвести до негативних наслідків, оскільки волосся почне випадати, втрачати блиск, а стрижка не підійде до форми обличчя.



Місячний календар краси на червень 2025 / Фото Pexels

Для розуміння вдалих днів, варто звернути увагу на фази Місяця у червні.

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня;

– з 1 по 13 червня; Повний Місяць – 14 червня;

– 14 червня; Спадний Місяць – з 15 по 28 червня;

– з 15 по 28 червня; Новий Місяць – з 29 по 30 червня.

Найкращі дні для косметичних процедур у червні

Не можна робити жодних косметичних процедур в період, коли Місяць перебуває в Молодику чи Повні. Рекомендовано записуватися на процедури в період, коли Місяць росте. У ці дати покращиться стан волосся, нігтів та шкіри.

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Згідно з датами за місячним календарем, ми визначили найкращі дні для косметичних процедур.

Фарбування волосся: 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 30 червня;

Стрижка волосся: 6, 9, 10, 11, 29 червня;

Манікюр: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30 червня;

Педикюр: 7, 11, 12, 13, 29 червня;

Фарбування брів: 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 червня;

Ламінування вій: 8, 13, 14, 29, 30 червня;

Похід до косметолога: 4, 6, 8, 10, 12, 29 червня.

Обрані правильно дні чудово підходять для різних косметичних процедур, тому точно підуть вам на користь.