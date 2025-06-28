Фази Місяця мають великий вплив на наше життя, пише 24 Канал. Місячний календар допоможе спланувати час так, щоб прийти на процедуру у вдалі дні. Фаза впливає не лише на результат, але й на стан та долю людини.
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У правильні дати підвищується ваша впевненість, покращується успіх та притягаються в життя успішні події.
Місячний календар краси на липень
Від фаз Місяця залежить все – стан нігтів, вигляд волосся, якість шкіри тощо. До Місячного календаря варто звертатися тоді, коли ви плануєте манікюр, педикюр, похід до перукаря чи косметолога.
До слова, нещодавно ми розписали у місячному календарі покупок на липень, коли краще ходити на шопінг.
Правильно обрані дні забезпечать красу нігтям та волоссю й принесуть позитивні емоції. Неправильно обрана дата здатна призвести до поганих наслідків – волосся стане тьмяним та ламким, стрижка не підійде до форми обличчя, нарощені вії швидко обсиплються, а нігті почнуть розшаровуватися.
Календар краси на липень / Фото Pexels
Для того, щоб зрозуміти, які ж саме дні є вдалими, рекомендуємо звернути увагу на фази Місяця у липні:
- Зростаючий Місяць: – 1 – 9, 25 – 31 липня;
- Повня: 10 липня;
- Спадний Місяць: – 11 – 23 липня;
- Молодик: 24 липня.
Найкращі дні для косметичних процедур у липні
Езотерики не рекомендують робити будь-які косметичні процедури, коли Місяць перебуває у Повні та Молодику, оскільки ці дати є досить негативними. На бюті-процедури варто записуватися в той період, коли Місяць росте.
Ви побачите, що після цих днів будуть довго носитися нігті, волосся після фарбування буде мати гарний блиск. Оберіть правильну дату, щоб бути задоволеними від результату.
- Фарбування волосся: 1, 8, 9, 12,13, 20, 30 липня;
- Стрижка волосся: 5, 11, 16, 21, 25, 26, 27 липня;
- Манікюр: 2, 7, 9, 13, 18, 22, 31 липня;
- Педикюр: 7, 8, 9, 11, 17, 24, 28 липня;
- Фарбування брів: 3, 5, 12, 14, 20, 23, 25 липня;
- Ламінування вій: 6, 7, 13, 18, 22, 28, 29 липня;
- Похід до косметолога: 4, 8, 11, 15, 19, 25, 26 липня.
Обрані дати з календаря косметичних процедур на липень за фазами Місяця, точно підуть вам на користь.