Фазы Луны имеют большое влияние на нашу жизнь, пишет 24 Канал. Лунный календарь поможет спланировать время так, чтобы прийти на процедуру в удачные дни. Фаза влияет не только на результат, но и на состояние и судьбу человека.

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В правильные даты повышается ваша уверенность, улучшается успех и притягиваются в жизнь успешные события.

Лунный календарь красоты на июль

От фаз Луны зависит все – состояние ногтей, вид волос, качество кожи и тому подобное. К Лунному календарю стоит обращаться тогда, когда вы планируете маникюр, педикюр, поход к парикмахеру или косметологу.

К слову, недавно мы расписали в лунном календаре покупок на июль, когда лучше ходить на шопинг.

Правильно выбранные дни обеспечат красоту ногтям и волосам и принесут положительные эмоции. Неправильно выбранная дата способна привести к плохим последствиям – волосы станут тусклыми и ломкими, стрижка не подойдет к форме лица, наращенные ресницы быстро осыплются, а ногти начнут расслаиваться.



Календарь красоты на июль / Фото Pexels

Для того, чтобы понять, какие же именно дни являются удачными, рекомендуем обратить внимание на фазы Луны в июле:

Растущая Луна: – 1 – 9, 25 – 31 июля;

Полнолуние: 10 июля;

Убывающая Луна: – 11 – 23 июля;

Новолуние: 24 июля.

Лучшие дни для косметических процедур в июле

Эзотерики не рекомендуют делать любые косметические процедуры, когда Луна находится в Полнолунии и Новолунии, поскольку эти даты являются достаточно негативными. На бьюти-процедуры стоит записываться в тот период, когда Луна растет.

Вы увидите, что после этих дней будут долго носиться ногти, волосы после окрашивания будут иметь хороший блеск. Выберите правильную дату, чтобы быть довольными от результата.

Окрашивание волос : 1, 8, 9, 12,13, 20, 30 июля;

: 1, 8, 9, 12,13, 20, 30 июля; Стрижка волос : 5, 11, 16, 21, 25, 26, 27 июля;

: 5, 11, 16, 21, 25, 26, 27 июля; Маникюр: 2, 7, 9, 13, 18, 22, 31 июля;

2, 7, 9, 13, 18, 22, 31 июля; Педикюр : 7, 8, 9, 11, 17, 24, 28 июля;

: 7, 8, 9, 11, 17, 24, 28 июля; Окрашивание бровей : 3, 5, 12, 14, 20, 23, 25 июля;

: 3, 5, 12, 14, 20, 23, 25 июля; Ламинирование ресниц : 6, 7, 13, 18, 22, 28, 29 июля;

: 6, 7, 13, 18, 22, 28, 29 июля; Поход к косметологу: 4, 8, 11, 15, 19, 25, 26 июля.

Выбранные даты из календаря косметических процедур на июль по фазам Луны, точно пойдут вам на пользу.