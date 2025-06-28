Місячний календар краси на липень: найкращі дні для манікюру та інших процедур

Завдяки місячному календарю стрижок, можна визначити вдалі дні для різних покупок, проведення косметичних процедур та стрижок. Чимало людей слідкують за календарем кожного місяця, щоб обрати для себе найкращі дати для запису до майстрів.

Фази Місяця мають великий вплив на наше життя, пише 24 Канал. Місячний календар допоможе спланувати час так, щоб прийти на процедуру у вдалі дні. Фаза впливає не лише на результат, але й на стан та долю людини.

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У правильні дати підвищується ваша впевненість, покращується успіх та притягаються в життя успішні події.

Місячний календар краси на липень

Від фаз Місяця залежить все – стан нігтів, вигляд волосся, якість шкіри тощо. До Місячного календаря варто звертатися тоді, коли ви плануєте манікюр, педикюр, похід до перукаря чи косметолога.

До слова, нещодавно ми розписали у місячному календарі покупок на липень, коли краще ходити на шопінг.

Правильно обрані дні забезпечать красу нігтям та волоссю й принесуть позитивні емоції. Неправильно обрана дата здатна призвести до поганих наслідків – волосся стане тьмяним та ламким, стрижка не підійде до форми обличчя, нарощені вії швидко обсиплються, а нігті почнуть розшаровуватися.



Календар краси на липень / Фото Pexels

Для того, щоб зрозуміти, які ж саме дні є вдалими, рекомендуємо звернути увагу на фази Місяця у липні:

Зростаючий Місяць: – 1 – 9, 25 – 31 липня;

Повня: 10 липня;

Спадний Місяць: – 11 – 23 липня;

Молодик: 24 липня.

Найкращі дні для косметичних процедур у липні

Езотерики не рекомендують робити будь-які косметичні процедури, коли Місяць перебуває у Повні та Молодику, оскільки ці дати є досить негативними. На бюті-процедури варто записуватися в той період, коли Місяць росте.

Ви побачите, що після цих днів будуть довго носитися нігті, волосся після фарбування буде мати гарний блиск. Оберіть правильну дату, щоб бути задоволеними від результату.

Фарбування волосся : 1, 8, 9, 12,13, 20, 30 липня;

: 1, 8, 9, 12,13, 20, 30 липня; Стрижка волосся : 5, 11, 16, 21, 25, 26, 27 липня;

: 5, 11, 16, 21, 25, 26, 27 липня; Манікюр: 2, 7, 9, 13, 18, 22, 31 липня;

2, 7, 9, 13, 18, 22, 31 липня; Педикюр : 7, 8, 9, 11, 17, 24, 28 липня;

: 7, 8, 9, 11, 17, 24, 28 липня; Фарбування брів : 3, 5, 12, 14, 20, 23, 25 липня;

: 3, 5, 12, 14, 20, 23, 25 липня; Ламінування вій : 6, 7, 13, 18, 22, 28, 29 липня;

: 6, 7, 13, 18, 22, 28, 29 липня; Похід до косметолога: 4, 8, 11, 15, 19, 25, 26 липня.

Обрані дати з календаря косметичних процедур на липень за фазами Місяця, точно підуть вам на користь.