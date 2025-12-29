Фази Місяця вже давно довели, що мають помітний вплив на наше життя, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Вдалий день притягує позитивні події, додає впевненості й робить результат б’юті-процедур стійким та якіснішим.

Коли планувати косметичні процедури у січні?

Місяць здатен вплинути на стан шкіри, волосся, нігтів та загальне самопочуття. Обираючи правильні дні догляду за собою, можна покращити зовнішній вигляд.

Натомість невдала дата може мати неприємні наслідки. Волосся може стати тьмяним та ламким, форма брів почне швидко втрачати вигляд, вії обпадуть, а нігті – розшаруються. Астрологи радять у період Повні та Молодика відмовитися від будь-яких процедур.

Фази Місяця у січні:

Зростаючий Місяць: 1 – 2 січня

Повня: 3 січня

Спадаючий Місяць: 4 – 17 січня

Молодик: 18 січня.

Які дні для косметичних процедур у січні є найкращими?

Сприятливими датами для більшості косметичних процедур є період Зростаючого Місяця, а також дні після Молодика, коли енергія починає оновлюватися. У січні планувати візит до майстрів варто на початку місяця чи після 18 числа.

Фарбування волосся : 1, 2, 6 – 15, 19 – 25, 29 – 31 січня.

Стрижка волосся : 1, 2, 8, 10 – 14, 19 – 22, 26, 30 січня. Щоб залучити фінансову енергію, астрологи радять стригтися 9, 18 чи 24 січня.

Манікюр : 1, 2, 12 – 16, 19 – 21, 28 – 31 січня.

Педикюр : 5, 6, 8, 10, 12, 14 січня.

Фарбування брів : 1, 2, 19 – 31 січня.

Ламінування вій : 1, 2, 7, 9, 20, 22, 24 січня.

Похід до косметолога: 1, 2, 19 – 31 січня.

Зимою актуальні короткі стрижки, такі як боб у різних варіаціях, які підходять будь-якій текстурі волосся, пише Harper's Bazaar. У моді повернення до структурованих зачісок, таких як голлівудські локони, які популяризувалися через соціальні мережі.

