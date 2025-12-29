Фазы Луны уже давно доказали, что имеют заметное влияние на нашу жизнь, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.

Удачный день притягивает позитивные события, придает уверенности и делает результат бьюти-процедур устойчивым и качественным.

Когда планировать косметические процедуры в январе?

Месяц способен повлиять на состояние кожи, волос, ногтей и общее самочувствие. Выбирая правильные дни ухода за собой, можно улучшить внешний вид.

Зато неудачная дата может иметь неприятные последствия. Волосы могут стать тусклыми и ломкими, форма бровей начнет быстро терять вид, ресницы опадут, а ногти – расслоятся. Астрологи советуют в период Полнолуния и Новолуния отказаться от любых процедур.

Фазы Луны в январе:

Растущая Луна: 1 – 2 января

Полнолуние: 3 января

Убывающая Луна: 4 – 17 января

Новолуние: 18 января.

Какие дни для косметических процедур в январе являются лучшими?

Благоприятными датами для большинства косметических процедур является период Растущей Луны, а также дни после Новолуния, когда энергия начинает обновляться. В январе планировать визит к мастерам стоит в начале месяца или после 18 числа.

Окрашивание волос : 1, 2, 6 – 15, 19 – 25, 29 – 31 января.

Стрижка волос : 1, 2, 8, 10 – 14, 19 – 22, 26, 30 января. Чтобы привлечь финансовую энергию, астрологи советуют стричься 9, 18 или 24 января.

Маникюр : 1, 2, 12 – 16, 19 – 21, 28 – 31 января.

Педикюр : 5, 6, 8, 10, 12, 14 января.

Окрашивание бровей : 1, 2, 19 – 31 января.

Ламинирование ресниц : 1, 2, 7, 9, 20, 22, 24 января.

Поход к косметологу: 1, 2, 19 – 31 января.

Зимой актуальны короткие стрижки, такие как боб в разных вариациях, которые подходят любой текстуре волос, пишет Harper's Bazaar. В моде возвращение к структурированным прическам, таких как голливудские локоны, которые популяризировались через социальные сети.

