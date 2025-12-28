Стрижка способна не только улучшить внешний вид, но и привлечь успех и финансовую стабильность, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. В январе каждая фаза Луны имеет свое особое влияние на волосы.
По лунному календарю на январь 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 2 января
- Полнолуние: 3 января
- Убывающая Луна: 4 – 17 января
- Новолуние: 18 января
Когда стричь волосы мужчинам в январе?
Растущая Луна (1 – 2 января)
В эти дни стоит стричься тем мужчинам, которые хотят ускорить рост волос и вернуть им блеск. После стрижки волосы начнут быстрее восстанавливаться, станут гуще и сильнее.
Полнолуние (3 января)
Не стоит делать стрижку в этот день. Полнолуние считается нестабильным периодом, поэтому прическа может быть непослушной, а форма быстро потеряется.
Лунный календарь стрижек на январь / Фото Pinterest
Луна убывающая (4 – 17 января)
Период удачный для тех, кто хочет, чтобы волосы медленно отрастали. Стрижка сделает в это время пряди гладкими и опрятными.
Новолуние (18 января)
День хорошо подходит для смены образа или обновления. Стрижка хорошо улучшит внешность и не будет способствовать активному росту волос.
Фаза Луны также влияет на финансовую составляющую, поэтому астрологи советуют планировать стрижку в благоприятные даты января. Поход к парикмахеру поможет привлечь успех и стабильность в денежных делах.
Если учесть лунные фазы в январе, то мужчины смогут легко выбрать для себя оптимальное время для стрижки и помогут улучшить финансовое состояние.
