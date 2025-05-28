Місячний календар стрижок на червень: найкращі дні для відвідування перукарні

Більшість людей наважується на зміну образу лише після того, коли обере правильний день за місячним календарем. Від вдалого дня залежить не лише стан волосся, але певний позитивний вплив на життя.

Ідеально підібраний день для стрижки здатен покращити емоційний стан, залучити позитивні емоції та відновити стан волосся, пише 24 Канал. На все це впливають фази, які кожного Місяця є різними.

Читайте також Ідеальні стрижки на 2025 рік: це наймодніші варіанти

За місячним календарем на червень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня;

– з 1 по 13 червня; Повний Місяць – 14 червня;

– 14 червня; Спадний Місяць – з 15 по 28 червня;

– з 15 по 28 червня; Новий Місяць – з 29 по 30 червня.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, пропонуємо дізнатися, в які саме дні варто стригти волосся.

1 червня – цього дня вдалим вибором буде оригінальна та екстравагантна стрижка.

2 червня – дата несприятлива для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

3 червня – від експериментальних стрижок варто відмовитися.

4 червня – після стрижки в цей день волосся буде рости повільно.

5 червня – день сприятливий для різноманітних змін вашого іміджу. Можете не обмежуватися лише стрижкою, фарбування в інший колір також буде доречним.

6 червня – нова зачіска принесе фінансові проблеми.

7 червня – якщо ви страждаєте від ламкості та сухості волосся, то зробіть сьогодні оздоровчі процедури.

8 червня – у цей день рекомендовано робити короткі стрижки.

9 червня – трендова стрижка допоможе вам привернути до себе погляди оточуючих та отримати компліменти від протилежної статі.

10 червня – найкращий день для стрижки. Після неї волосся ще довго зберігатиме блискучий вигляд та слухняно лягатиме у будь-яку зачіску.

11 червня – від стрижок варто утриматися в цей день.

12 червня – у цей день можна змінювати імідж. Якщо зробити стильну стрижку сьогодні, то волосся буде рости швидко.

13 червня – чудовий день для стрижки чи фарбування волосся.

14 червня – не варто в цей день відвідувати перукарню, оскільки це не принесе хороших результатів.

15 червня – стрижка у цей день допоможе вашим локонам мати здоровий та блискучий вигляд.

16 червня – енергетика дня ідеально підходить для кардинальних змін. Зробіть стрижку, на яку давно не наважувалися.

17 червня – експериментуйте із кольором волосся, а радикальних рішень стосовно довжини волосся приймати не рекомендовано.

18 червня – якщо постригтися сьогодні, то волосся відростатиме повільно, але ефект після стрижки збережеться надовго.

19 червня – дата підходить для експериментів з волоссям. Мінімальна зміна довжини привабить фінансові блага у ваше життя.

20 червня – цього дня рекомендовано робити трендову стрижку, яка покращить ваш настрій.

21 червня – можете довіритися майстру в цей день та змінити імідж.

22 червня – не найкращий день для стрижки, тому від зміни образу краще відмовитися.

23 червня – стрижка призведе до приємних та позитивних подій у житті.

24 червня – чудовий день для відвідування перукарні.

25 червня – астрологи не радять стригти, чи фарбувати волосся в цей день.

До слова! Якщо хочете пофарбувати волосся, радимо переглянути 5 найпопулярніших кольорів волосся на літо. Ці відтінки допомагають оновити зовнішність і додати впевненості, відповідаючи модним тенденціям.

26 червня – гарний день для стрижки, якщо вас турбує ламкість волосся.

27 червня – зміни у зовнішньому вигляді призведуть до відновлення сильної життєвої енергії та допоможуть стабілізувати стосунки в сім'ї.

28 червня – сьогодні стригтися не можна. Астрологи запевняють, що енергетика дня важка, а порушення будь-якої стабільності у житті матиме негативні наслідки.

29 червня – день нейтральний для стрижки.

30 червня – можна трішки вкоротити довжину, але зі серйознішими експериментами потрібно бути обережними.