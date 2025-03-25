Місячний календар стрижок на квітень: у які дні категорично не можна змінювати зачіску

Багато людей, обираючи вдалий день для зміни іміджу, спираються на місячний календар. Вважається що, правильний час стрижки може навіть позитивно вплинути на стан волосся.

Від фази Місяця також залежить наскільки вдалою буде стрижка і як добре носитиметься зачіска, пише 24 Канал.

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Астрологи визначили, в які дні будуть певні фази Місяця у квітні:

Зростальний Місяць (1 – 12, 29 – 30 квітня).

(1 – 12, 29 – 30 квітня). Повня (13 квітня).

(13 квітня). Спадний Місяць (14 – 27 квітня).

(14 – 27 квітня). Молодик (28 квітня).

Місячний календар на квітень 2025:

1 квітня – ідеальний час для того, аби оновити стрижку.

2 квітня – хороший день, щоб змінити зачіску і спробувати щось нове.

3 квітня – прекрасний час для візиту до перукаря і зміни іміджу.

4 квітня – хороший день для того, аби зробити доглядову процедуру.

5 квітня – день у який варто приділити додаткову увагу догляду за волоссям.

6 квітня – невдалий час для стрижки. В цей день варто приділити увагу саме догляду.

7 квітня – вдалий час для того, аби зайнятися волоссям. Зробіть хорошу живильну маску.

8 квітня – чудовий момент для того, щоб подбати про своє волосся.

9 квітня – хороший день, аби спробувати новий колір волосся.

10 квітня – ідеальний день для того, щоб приділити увагу живленню посічених кінчиків.



Коли варто стригти волосся у квітні 2025 / Фото Pexels

11 квітня – подаруйте собі оновлений вигляд, зробивши нову укладку в цей день.

12 квітня – хороший час для того, аби зайнятися зволоженням волосся.

13 квітня – найкращий час для того, аби покращити догляд за волоссям і приділити йому додаткову увагу. В цей день не варто радикально змінювати зачіску, краще обійтися мінімальним коригуванням стрижки.

14 квітня – це ідеальний день для того, щоб почати новий етап із оновленою стрижкою.

15 квітня – якщо ви хочете відчути себе по-новому, стрижка в цей день стане чудовим вибором.

16 квітня – цей день ідеальний для того, щоб зробити стрижку і повернутися до справ з новими силами.

17 квітня – якщо ви давно думали про зміну зачіски, цей день створений для цього.

18 квітня – ваше волосся відростатиме набагато швидше, якщо зробити стрижку у цей день.

19 квітня – спробуйте нову доглядову процедуру чи поекспериментуйте з засобами для волосся.

20 квітня – чудова нагода спробувати нову зачіску.

21 квітня – у цей день варто знайти час, аби зробити масаж шкіри голови, щоб прискорити ріст волосся.



Який місячний календар стрижок у квітні 2025 / Фото Pexels

22 квітня – гарний час для стрижки. Зроблена у цей день зачіска дасть вам поштовх до підкорення нових вершин.

23 квітня – в цей день варто робити фарбування та радикально змінювати імідж.

24 квітня – стрижка в цей день дозволить вам виглядати та відчувати себе на всі сто.

25 квітня – хороший день для стрижки, щоб волосся росло густішим і здоровішим.

26 квітня – приділіть час догляду за волоссям – зробіть маску з натуральних інгредієнтів.

27 квітня – зроблена у цей день стрижка позитивно вплине на стан вашого волосся.

28 квітня – в цей день краще утриматися від стрижок та фарбування.

29 квітня – стрижка в цей день допоможе вам відчути себе більш впевнено.

30 квітня – вдалий день для того, аби змінити зачіску.