Коли у липні треба змінити зачіску, а коли – не можна: місячний календар стрижок
- Місячний календар стрижок на липень 2025 року визначає найкращі та невдалі дні для зміни зачіски, враховуючи фази Місяця.
- Дні з 1 по 31 липня мають різний вплив на стан волосся і долю, включаючи такі поради, як уникнення стрижок у певні дні та вибір ефективних процедур для волосся. Детальніше – у матеріалі.
Вже багато жінок переконалися в тому, що фази Місяця справді впливають на долю людини. Саме тому, перед тим, як навідатися до перукаря, радимо зазирнути в календар стрижок на липень, щоб обрати для себе найкращий день, який принесе позитивні події.
Від правильно обраного дня залежить багато подій у житті, пише 24 Канал. Це можуть бути вигідні знайомства, доленосні зустрічі, збільшення зарплати, цікава подорож, здійснення мрій тощо.
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Календар стрижок кожного Місяця має різний вплив на людину, оскільки все залежить від фаз. За місячним календарем на липень 2025 року, циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:
- Повня – 10 липня;
- Зростаючий Місяць – 1 – 9, 25 – 31 липня;
- Спадаючий Місяць – 11 – 23 липня;
- Молодик – 24 липня.
Завдяки фазі Місяця, можна обрати найвигідніший день, який принесе в життя хороші події. Ми визначили хороші та невдалі дні для стрижки на липень.
1 липня – аби уникнути ламкості та сухості локонів, краще не відвідувати перукаря в цей день.
2 липня – присвятіть час для домашнього догляду за волоссям: зробіть відновлювальну маску своїми руками, зробіть скраб шкір голови, скористайтеся спеціальними корисними олійками.
3 липня – день, коли можна зробити ту стрижку, яку ви давно хотіли, але не наважувалися. Ризик вартий результату.
4 липня – нова стрижка приверне можливості та цікаві знайомства.
5 липня – вдалим рішенням буде коротка стрижка. Аби виглядати красивою та стильною, спробуйте піксі.
6 липня – сьогодні нейтральний день для стрижки. Особливо день не несе нічого хорошого чи поганого.
7 липня – енергетика дня несприятлива для будь-яких змін.
8 липня – ідеальний час для стрижки й фарбування. Щоб отримати ефектніший результат, поєднайте обидві процедури.
9 липня – кардинальні зміни зачіски допоможуть привабити успіх до кар’єрної сфери вашого життя.
10 липня – після стрижки сьогодні волосся ростиме дуже повільно, почне випадати і його буде важко вкладати.
11 липня – стрижка у цей день сприяє привабленню грошей у вашу сім'ю.
12 липня – щоб посилити свою харизму, відчути себе впевненішою і більш звабливою, зробіть ефектну стрижку.
13 липня – запис до перукаря в цей день краще скасувати, оскільки день погано вплине на долю.
14 липня – несприятливий день. Через стрижку ви ризикуєте погіршити стан волосся.
15 липня – дочекайтеся більш сприятливого дня походу до перукаря.
16 липня – якщо вас турбують посічені та сухі кінці волосся, то позбудьтеся від них прямо зараз.
17 липня – у цей день корисно стригти волосся та робити оздоровчі процедури.
18 липня – поспішіть до перукаря, якщо ваша мета – довгі локони. Оновлення довжини посприяє швидкому росту волосся.
19 липня – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день
20 липня – невдалий період для стрижки, зміну іміджу краще відтермінувати.
21 липня – зробити стрижку у стилі каскаду сьогодні буде вдалим рішенням.
22 липня – спробуйте підрізати кінчики, щоб ефективно оздоровити свої локони.
23 липня – це сприятливий день для модного фарбування, а від стрижки варто утриматися.
24 липня – щоб позбутися від негараздів в особистому житті, наважтеся на стильне боб-каре. Можна вибирати серед кількох варіацій: градуйований боб, французький чи подовжений.
25 липня – день підійде для експериментів з чубчиком. Якщо ви довго не наважувалися на трендову зміну іміджу, то сьогодні саме час.
26 липня – якщо зробити кардинальну стрижку у цей день, то скоріш за все волосся буде погано вкладатися у майбутньому і пасма не слухатимуться гребінця.
27 липня – перенесіть візит до перукаря. Зміна довжини призведе до погіршення стану здоров'я.
28 липня – зміна зачіски прискорить ріст волосся і позитивно вплине на ваші відносини з коханою людиною.
29 липня – у цей день можна повторити трендову стрижку на своєму волоссі, якщо хочете пришвидшити свій кар'єрний ріст і налагодити стосунки з колегами.
30 липня – цей день є негативним для відвідування перукарні. Волосся стане ламким та неслухняним.
31 липня – присвятіть день оздоровчим процедурам для свого волосся. Це можна зробити як в салоні за допомогою професіонала, так і в домашніх умовах. Приготуйте скраб і маску своїми руками з корисних інгредієнтів.