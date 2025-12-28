Місячний календар стрижок для чоловіків на січень: коли йти в перукарню

Плануючи стрижку, чоловіки рідко зважають на фази Місяця, втім місячний цикл впливає на стан волосся. Завдяки правильно підібраному дню, можна зберегти густоту та міцність пасм.

Стрижка здатна не лише покращити зовнішній вигляд, але й залучити успіх та фінансову стабільність, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. У січні кожна фаза Місяця має свій особливий вплив на волосся.

Читайте також Місячний календар стрижок на січень 2026: які дні залучать успіх

За місячним календарем на січень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць: 1 – 2 січня

Повня: 3 січня

Спадний Місяць: 4 – 17 січня

Молодик: 18 січня

Коли стригти волосся чоловікам у січні?

Зростаючий Місяць (1 – 2 січня)

У ці дні варто стригтися тим чоловікам, які хочуть прискорити ріст волосся й повернути йому блиск. Після стрижки волосся почне швидше відновлюватися, стане густішим та сильнішим.

Повня (3 січня)

Не варто робити стрижку в цей день. Повня вважається нестабільним періодом, тому зачіска може бути неслухняною, а форма швидко втратиться.



Місячний календар стрижок на січень / Фото Pinterest

Спадний Місяць (4 – 17 січня)

Період вдалий для тих, хто хоче, щоб волосся повільно відростало. Стрижка зробить в цей час пасма гладкими та охайними.

Молодик (18 січня)

День добре підходить для зміни образу чи оновлення. Стрижка добре покращить зовнішність та не сприятиме активному росту волосся.

Фаза Місяця також впливає на фінансову складову, тому астрологи радять планувати стрижку в сприятливі дати січня. Похід до перукаря допоможе залучити успіх та стабільність в грошових справах.

Якщо врахувати місячні фази у січня, то чоловіки зможуть легко обрати для себе оптимальний час для стрижки й допоможуть покращити фінансовий стан.

Які парфуми подарувати чоловікові на Новий рік?

Чоловічий аромат – це безпрограшний варіант подарунку на Новий рік, якщо хочеться самій обрати, як буде пахнути кохана людина, пише Cosmopolitan. На Новий рік можна придбати чоловікові один з 5 ароматів: RALPH LAUREN POLO RED, YVES SAINT LAURENT MYSLF, VERSACE EROS, GIVENCHY GENTLEMAN та TOM FORD OMBRÉ LEATHER.

Які є ще цікаві новини?